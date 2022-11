Demonstranten kussen elkaar tijdens een protest in het Zwitserse Zürich, waarmee ze aandacht proberen te vragen voor de beroerde mensenrechtensituatie van de lhbtqi+-gemeenschap in Qatar. Het protest vond plaats voor het FIFA-museum in Zürich. Het WK in Qatar begint over een week en is omstreden vanwege de manier waarop het land met mensenrechten omgaat en de zeer slechte werkomstandigheden van veel arbeiders die onder meer stadions bouwden. Duizenden van hen kwamen om het leven in aanloop naar het toernooi.

Foto Michel Buholzer/EPA