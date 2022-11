Cryptobeurs FTX vraagt uitstel van betaling aan, topman treedt af

Platform voor de handel in cryptomunten FTX heeft vrijdag in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in een op Twitter gedeelde verklaring. Topman en oprichter van FTX Sam Bankman-Fried is te midden van de chaos afgetreden en wordt vervangen door John J. Ray II, een man die ervaren is in het puinruimen na faillissementen van Amerikaanse bedrijven.

FTX en tientallen gelieerde bedrijven gaan voor een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure. Die stelt bedrijven die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen in staat om toch nog actief te blijven terwijl ze werken aan een doorstart. FTX krijgt door de faillissementsprocedure de ruimte om de schade voor schuldeisers en andere betrokkenen te minimaliseren, meldt het bedrijf via Twitter.

De nieuwe ontwikkelingen vormen de climax van een week waarin FTX, tot vorige week beschouwd als de hoeksteen van de cryptohandel, vliegensvlug instortte. Eerst kreeg het miljardenbedrijf te kampen met liquiditeitsproblemen, nadat zijn eigen munt in waarde daalde. Vervolgens dacht Bankman-Fried te worden gered door concurrent Binance, maar dat bedrijf zag na boekenonderzoek toch af van overname. Daarbij speelde ook mee dat Amerikaanse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld naar FTX.