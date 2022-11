‘Compassie met jezelf leidt ook tot compassie met de natuur’

‘Er worden wel eens grappen over mijn naam gemaakt sinds Apple met zijn virtuele assistent werkt. Maar niet heel vaak. De naam is Scandinavisch. Mijn ouders hebben niet speciaal iets met Scandinavië, maar ze hoorden de naam ooit voorbij komen en vonden ’m mooi. M’n broertje en zusje hebben ook Scandinavische namen”, zegt Siri Pisters via een videoverbinding, hoestend vanuit haar woonkamer. Ze woont in Bussum en heeft corona, vertelt ze. Haar promotie aan de Wageningen University & Research, op 31 oktober, heeft ze online moeten doen, net als dit interview.

Voor haar onderzoek heeft ze mensen geïnterviewd die in een ecodorp zijn gaan wonen. Wat waren hun overwegingen en motivaties? Was het een grote overgang, en hoe gingen ze daarmee overweg? Zou het de bredere bevolking iets kunnen leren over de omslag die ze moet maken naar een duurzamere samenleving? „Er wordt vaak gesproken over technologie. Over windmolenparken, groene waterstof, goed geïsoleerde huizen. Over gedragsverandering hoor je heel weinig. Maar dat is de kern. Je kunt wel allemaal plannen met technologie hebben, maar als de bevolking tegenwerkt, kom je nergens. Gemeenten beginnen dat ook steeds meer te beseffen.”

„Ik ben op mijn onderzoek gekomen doordat ik zelf daarvoor in een moeilijke periode zat. Aan het einde van mijn master rurale sociologie, in 2013, kreeg ik angstklachten. Ik werkte hard, wilde alles zo goed mogelijk doen. En het einde van de studie kwam in zicht, dat betekende verandering. Het gaf me veel stress. Ik kreeg rugpijn, en paniekaanvallen. Ik ben daarmee aan de slag gegaan en ontdekte via yoga en meditatie om met meer compassie naar mezelf te kijken. Het gaf me rust en troost. De literatuur van Kristin Neff heeft daar ook erg bij geholpen. Mensen die met meer compassie naar zichzelf kijken, doen dat ook naar anderen, blijkt uit haar onderzoek. Dat merkte ik bij mezelf. Ik werd zachter en minder veeleisend naar anderen.”

Intensere relatie met de natuur

„Ik merkte ook dat ik de natuur anders ging beleven. Voorheen rende ik op mijn hardlooprondjes door het bos met muziek in de oren. Daarna ging ik meer wandelen, en bewust heel langzaam. Ik kreeg een andere, intensere relatie met de natuur. Daar is ook literatuur over. In plaats van hard voor jezelf te zijn, en maar steeds de competitie aan te gaan, leidt zelf-compassie tot het besef dat je niet geïsoleerd in de wereld staat, maar dat je je meer verbonden voelt met mensen en niet-mensen om je heen.

„Zo’n soort transformatie is volgens sommige onderzoekers ook nodig om tot een echt duurzame wereld te komen. Het vraagt een mind-shift. Maar hoe? Zo kwam ik op ecodorpen. Kunnen die ons misschien meer leren over dat proces van veranderen? Voor m’n onderzoek heb ik drie ecodorpen geselecteerd. Twee in Finland, waar ik toen woonde, en één in Portugal. In elk dorp ben ik wekenlang geweest, en heb ik met allerlei mensen gesproken over hun levensloop. Iedereen benoemde een gevoel van onvrede over hun oude leven van consumeren, competitie, hard werken. Ze voelden zich er oncomfortabel bij, niet op hun plek. De meeste mensen voelden zich beter op hun plek in een ecodorp. De woningen zijn veel duurzamer, ze verbouwen eigen voedsel. Mensen hebben onderling ook meer contact, en voelen zich meer verbonden met anderen. Maar dat betekent niet dat het altijd van een leien dakje gaat. Veel ecodorp-initiatieven lopen stuk, onder meer omdat er geen structuur is om conflicten op te lossen. Dat zag ik in een van de Finse ecodorpen. Die bestond nog geen tien jaar. Er waren verschillende ideeën over de richting waarin het zou moeten gaan. Moest de focus blijven liggen op het harde werken om de biologische boerderij draaiende te houden, of was er meer aandacht nodig voor sociale activiteiten? Het dorp bestaat nog steeds, maar er zijn wel mensen weggegaan.”

Allerlei akkefietjes

„Verandering is een kwetsbaar proces. Conflict is onvermijdelijk. Daar moet je de ruimte aan geven. Die andere twee ecodorpen waren er al meer dan veertig jaar en hadden dat beter geregeld. Er zijn vaak allerlei akkefietjes, groot en klein. Mensen moeten zich daarover kunnen uitspreken. Maar ze moeten ook kunnen luisteren, met respect voor de ander. Compassie is daarbij erg belangrijk.

„Ik werk sinds kort bij het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Daar werk ik onder andere samen met gemeenten en provincie aan het sociale aspect van de energietransitie en de klimaatadaptatie. Hopelijk kan ik daarbij helpen met de kennis die ik heb opgedaan. Ik zou het mooi vinden als bepaalde aspecten van een ecodorp veel meer kunnen worden ingebed in de huidige samenleving. Bijvoorbeeld dat kinderen al op school over compassie leren. Of dat je met mensen uit je buurt samenwerkt met lokale boeren.

„Een voor de hand liggende vraag die ik vaak krijg, is of ik zelf in een ecodorp zou willen leven. Er zijn zeker aspecten die me aantrekken: een gemeenschap die zorgt draagt voor een stuk grond en elkaar helpt. Een plek waar kinderen makkelijk elkaars gezelschap kunnen opzoeken. Maar ik ben ook wel een persoon die veel rust en een eigen plek nodig heeft.”