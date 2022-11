CO₂-uitstoot fossiele brandstoffen bereikt recordhoogte in 2022

Een recordhoeveelheid van 36,6 gigaton (miljard ton) CO₂ komt dit jaar in de atmosfeer door de wereldwijde verbranding van fossiele brandstoffen. Dat is de uitkomst van berekeningen van een groep wetenschappers van The Global Carbon Project, die vrijdag zijn gepubliceerd. De uitstoot van China en de Europese Unie ging weliswaar omlaag, die van onder meer de Verenigde Staten en India steeg juist.

De wereld mag vanaf volgend jaar nog in totaal 380 miljard ton CO₂ uitstoten voor een kans van 50 procent dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot anderhalve graad, schrijven de wetenschappers. Met de huidige uitstoot is dat ‘budget’ in tien jaar op.

Wereldleiders komen tot 18 november samen op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, Egypte om te bespreken hoe de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen omlaag kan. „De mensheid heeft een keuze”, zei António Guterres, secretaris-generaal van de VN bij de opening. „Samenwerken of vergaan.”

Kappen

Behalve fossiele brandstoffen zorgen ontbossing en andere gebiedsveranderingen ook voor CO₂-uitstoot. Brazilië, Indonesië en de Democratische Republiek Congo zijn daarbij samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot, staat in het vrijdag gepubliceerde onderzoek.

De CO₂-uitstoot door landgebruik lijkt in de afgelopen twintig jaar iets te zijn gedaald, maar de onzekerheidsmarge is volgens de wetenschappers te groot om dat met zekerheid te zeggen. Ontbossing leverde 1,8 gigaton CO₂ op, „wat benadrukt hoe groot de potentiële besparing van uitstoot is als ontbossing stopt”.

