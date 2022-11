ChristenUnie wil een verbod op Chinese filmpjes-app TikTok

De ChristenUnie wil dat de video-app TikTok in Nederland verboden of aangepast wordt. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder vrijdagochtend tegen verschillende media. Hoe het Chinese bedrijf opereert en omgaat met gegevens van gebruikers is volgens Ceder „onacceptabel”. Daarbij zou TikTok „onvoldoende bescherming aan kinderen” bieden en schendt het onder meer privacywetgeving. „De overheid is nu aan zet”, schrijft Ceder op Twitter. Het kabinet laat in een reactie weten een onderzoek in te stellen naar TikTok in Nederland.

Begin november werd het privacybeleid van het snelgroeiende techbedrijf aangepast. Daaruit bleek dat personeel in het Chinese hoofdkantoor toegang heeft tot de persoonsgegevens van Europese en Britse gebruikers. Volgens TikTok is dit nodig om het platform „consistent, plezierig en veilig” te houden. Tweede Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA, Denk, ChristenUnie, PVV, Volt, CDA, SP en VVD uitten hun zorgen hierover in een Kamerbrief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens (VVD) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66). Hierin vragen de Kamerleden aan de ministers om onder andere op Europees niveau stappen te ondernemen tegen TikTok.

Don Ceder, die voor de ChristenUnie onder meer over digitale zaken en jeugdzorg gaat, vindt het bijvoorbeeld zorgelijk dat er in China een compleet andere app wordt gebruikt, die veel minder verslavend werkt voor kinderen dan de Nederlandse variant. In de Kamerbrief richten de volksvertegenwoordigers zich onder meer op de afspraak uit het coalitieakkoord, waarin staat dat „we kinderen beschermen door ze het recht te geven niet gevolgd te worden en geen dataprofielen te krijgen”. Tegen de NOS zegt staatssecretaris van Huffelen dat ze de ontwikkelingen bij TikTok „zorgelijk” vindt. Wat er precies aan de hand is met betrekking tot het privacybeleid van TikTok in Nederland, laat ze onderzoeken.