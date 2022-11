Brussel voorspelt zware tijden: Europese economie belandt in recessie

De Europese economie sluit dit jaar af in flinke mineur. In haar vrijdag gepubliceerde driemaandelijkse economische prognose verwacht de Europese Commissie dat de economie van zowel de Europese Unie als geheel als de eurozone in het laatste kwartaal van 2022 krimpt en daarmee afstevent op een recessie. De oorlog in Oekraïne raakt Europa economisch snoeihard en zorgt ervoor dat de groeiverwachting voor volgend jaar flink naar beneden wordt bijgesteld en de inflatie dit jaar een nieuw record bereikt.

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiën) spreekt van een „keerpunt” voor de Europese economie, nadat er begin dit jaar nog sprake was van forse groei. Dat laatste zorgt er nu wel voor dat het groeicijfer over heel 2022 nog uitkomt op 3,3 procent. Maar, benadrukt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie): „Europa staat voor een zeer uitdagende periode, zowel sociaal als economisch.”

Vooral de torenhoge energieprijzen, die een ongekende inflatie voeden, drukken op de economie, gecombineerd met een haperende wereldeconomie en een stijgende rente. Het betekent dat de groei van de Europese economie volgend jaar bijna tot stilstand komt met een verwachte groei van 0,3 procent. Omdat voor zowel het laatste kwartaal van dit jaar als het eerste van 2023 een krimp wordt voorspeld in de EU, verwacht Brussel nu officieel een recessie.

Dramatische verwachtingen

Vooral de verwachtingen voor Duitsland zijn dramatisch, met een voorspelde krimp van zijn economie van 0,6 procent in 2023 – de sterkste krimp van alle landen in de eurozone. De Duitse economie wordt hard geraakt door haar afhankelijkheid van het goedkope Russische gas en de hoge gasprijzen dwingen een deel van de Duitse industrie inmiddels tot sluiting. Dat heeft grote gevolgen voor de totale Duitse economie – en daarmee ook voor de eurozone als geheel. Nederland zit met een verwachte groei van 0,6 procent voor volgend jaar iets boven het gemiddelde. Ook voor 2024 blijft de groeiverwachting laag met 1,5 procent voor de eurozone.

Lees ook: Een economische crisis lijkt onvermijdelijk: kijk maar naar de opslaghallen

De onzekerheid blijft volgend jaar echter groot, vooral door het onbekende vervolg van de oorlog in Oekraine. De grootste bedreiging blijft een mogelijk tekort aan gas. Omdat het door het wegvallen van de Russische aanvoer lastig gaat worden de gasvoorraden volgend jaar bij te vullen, maakt Brussel zich nu vooral grote zorgen over tekorten in de winter van 2023-2024.

Waar Brussel in de zomer al uitging van een ongekende inflatie van 7,6 procent voor 2022 in de eurozone gaat dat cijfer nu nog verder omhoog naar 8,5 procent. In de EU als geheel ligt dat cijfer met 9,3 procent nog een stukje hoger. Zorgwekkender is dat de Commissie verwacht dat ook in 2023 de inflatie hoog blijft, met 6,1 procent in de eurozone en 7 procent in de EU – bijna 2 procentpunt hoger dan eerder verwacht. Hoewel de Nederlandse inflatie dit jaar met gemiddeld 11,6 procent flink boven het Europese gemiddelde ligt, verwacht Brussel een flink effect van het onlangs gepresenteerde prijsplafond voor energieprijzen. De Nederlandse inflatie blijft met 4,2 procent volgend jaar weliswaar hoog, maar wel lager dan het Europese gemiddelde.

Een klein lichtpuntje in de economische ellende is dat de Europese arbeidsmarkt sterk blijft. Met een verwachte werkloosheid van 6,5 procent in 2023 blijft het aantal werklozen in de EU flink onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het betekent dat de economische malaise naar verwachting minder grote gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt dan tijdens vorige crises.