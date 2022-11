Bondscoach Van Gaal rekent bij het WK op ‘teamplayers’

„Wereldkampioen”, luidde het antwoord van directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen op de vraag van Louis van Gaal wat de KNVB van hem verwacht. Er verscheen een glimlach op het gezicht van de bondscoach, die net daarvoor zijn WK-selectie bekend had gemaakt. „Dat vind ik wat overdreven. Maar ik denk wel dat we een grote kans maken om wereldkampioen te worden”, stelde Van Gaal al wijzend naar een afbeelding met de 26 internationals die meegaan naar Qatar. Aanvoerder Virgil van Dijk staat met de OneLove-band vooraan als leider van een groep met opvallende jonkies als Jeremie Frimpong (21), Xavi Simons (19) en Kenneth Taylor (20).

Van Gaal zorgt er met het uitspreken van zijn ambities voor dat de verwachtingen van Oranje groot zullen zijn, terwijl hij zijn spelers juist zoveel mogelijk voor iedere druk van buitenaf wil behoeden. Dat geldt ook voor de spelers die niet zijn geselecteerd. De bondscoach liet wel weten dat hij eerder op de ochtend tijdens elf ‘slechtnieuwsgesprekken’ met de afvallers soms met tranen in zijn ogen had gezeten. Van Gaal moest spelers als Jordy Clasie, Arnaut Danjuma en Brian Brobbey via Facetime uitleggen waarom ze niet waren geselecteerd. „Dat was een zware kluif voor mij”, aldus Van Gaal. „En dat sommigen zwaar teleurgesteld zijn begrijp ik.”

De grootste verrassing was het afvallen van Jasper Cillessen. Het was aan keeperstrainer Frank Hoek om aan de doelman van NEC, en ook aan Mark Flekken van SC Freiburg te vertellen dat er gekozen is voor het keeperstrio Justin Bijlow, Remko Pasveer en Andries Noppert.

Andries Noppert

Hoewel Van Gaal keer op keer benadrukte niet op individuele gevallen in te willen gaan, maakte hij duidelijk dat Cillessen bij zijn club niet in goede vorm steekt. Daarnaast zou hij in vergelijking met Ajax-doelman Pasveer – „ook niet in goede vorm” – een minder goede „teamplayer” zijn. Van Gaal wilde niet zeggen wie zijn eerste keeper in Qatar zal worden. Een ook niet wie als ‘penaltykiller’ in de selectie is opgenomen. „Dat moet voor de tegenstanders een verrassing blijven.”

Van Gaal wilde wel tot in detail prijsgeven welke procedure er is gevolgd. Het afgelopen jaar vond er iedere dinsdag een vergadering van twaalf scouts plaats waarbij informatie over circa zestig spelers werd vastgelegd. In woord en in beeld. Mede op basis daarvan stelde Van Gaal, samen met zijn assistenten Danny Blind en Edgar Davids, keeperstrainer Frans Hoek, bondsarts Edwin Goedhart, conditietrainer René Wormhoudt en teammanager Fernando Arrabal de WK-selectie samen.

Vier teamfuncties

Volgens Van Gaal zijn alle spelers beoordeeld op vier teamfuncties: balbezit, omschakeling na balbezit, balbezit tegenstander en omschakeling na balbezit tegenstander. „Als je dan alle spelers met elkaar vergelijkt, kom je tot deze keuze van deze 26 spelers”, legde hij uit. „Dat luistert allemaal zeer nauw. Soms kan een speler er niets aan doen. Want ik begreep dat van een van de afvallers dat hij bepaalde dingen van zijn clubcoach niet mocht doen. ‘Dan heb je pech’, zei ik.”

Van Gaal maakte een uitzondering op zijn regels voor Memphis Depay. De spits van FC Barcelona is met zijn scorend vermogen en zijn assists zo belangrijk voor het Nederlands elftal, dat voor hem op voorhand een plekje in de selectie werdvrijgemaakt. Depay kwam dit seizoen bij Barça en Oranje slechts 183 minuten, in vier wedstrijden, in actie. Sinds hij op 22 september uit bij Polen na 52 minuten uitviel, heeft hij geen minuut meer gespeeld. Depay wordt nu klaargestoomd met individuele trainingen van fysiotherapeut Leo Echteld.

Van Gaal voelde zich door het gebrek aan wedstrijdritme bij Depay gedwongen om meer aanvallers mee te nemen dan hij eerder voor ogen had. De bondscoach maakte al duidelijk dat Depay bij het eerste groepsduel met Senegal, op maandag 21 december, niet zal beginnen. Van Gaal verraste door vervolgens Vincent Janssen te bestempelen als diens vervanger. Van Gaal selecteerde met Luuk de Jong en Wout Weghorst twee ‘breekijzers’ voor zijn zogenoemde Plan B – als er wat opportunistischer moet worden gespeeld.

Memphis Depay

Beter dan in 2014

Oranje zal in Qatar met een 1-4-3-3-systeem gaan spelen en gaat daarbij vooral uit van de eigen kracht en creativiteit, met aanvoerder Van Dijk als de leider en het anker achterin, Frenkie de Jong als de spelmaker op het middenveld en vlugge en technische aanvallers als Steven Bergwijn en Depay voorin. Van Gaal vindt zijn huidige selectie „gemiddeld gezien” van een betere kwaliteit dan de ploeg die bij het WK van 2014 als derde eindigde. Al mist de bondscoach wel de uitzonderlijke klasse van Robin van Persie en Arjen Robben.

Van Gaal, naar eigen zeggen zelf helemaal fit, kijkt uit naar de voorbereiding die maandag, na de laatste competitieronde in de Eredivisie, begint. De 26 internationals zullen in Zeist tijdens een sessie worden toegesproken door teammanager Arrabal, bondsarts Goedhart en als laatste door de bondscoach zelf. Daarbij zal Van Gaal benadrukken wat er in zijn ogen allemaal nodig is om wereldkampioen te worden. De focus moet in zijn ogen volledig op het voetbal komen te liggen. Van Gaal zal zijn spelers verbieden om iets over de schending van de mensenrechten of de organisatie van het WK in Qatar te zeggen. „Wat dat betreft is het voor ons even op de plaats rust”, aldus Van Gaal. „Het is verder aan de KNVB om hun standpunt uit te dragen.”

Van Gaal liet wel weten dat Oranje tijdens een training op 17 november in Qatar in gesprek zal gaan met een groep arbeidsmigranten. Daarmee wil de bondscoach en zijn selectie laten zien dat ze begaan zijn met de arbeiders die veelal onder erbarmelijke omstandigheden de stadions van het WK hebben gebouwd. Van Gaal gaf toe dat het een enigszins gekunstelde actie is, maar er zijn volgens hem niet veel alternatieven. „Eigenlijk is het al tegen mijn principes om hiervoor toestemming te geven. Maar we gaan het tóch doen. Omdat we het standpunt van de KNVB willen steunen”, stelde hij. „Na dat uurtje met de migranten, moet alles in het teken van Senegal staan. Want wij gaan daarheen om te voetballen. En niet om te praten over allerlei dingen die niet door de beugel konden.”