Ik slijt mijn dagen tussen deze muren

De tijd lijkt hier oneindig lang te duren

Soms grijpt de eenzaamheid me naar de keel

Ik was bedrieger tot men mij betrapte

Mijn leven stortte in, mijn huwelijk klapte

En vrienden… daarvan had ik niet zo veel

Het leek de hier de baas spelende heren

Het beste mij een poos te isoleren

Vandaar dat ik dit hok met niemand deel

Wel hypocriet: mij neerzetten als uitwas

De bajes? Nee, ik zit hier op de Zuidas

Ik ben een witteboordencrimineel