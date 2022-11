Republikeinen naderen meerderheid in het Huis, Senaatsrace blijft spannend

In verschillende staten worden nog steeds stemmen geteld en voor zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat is het nog onduidelijk welke partij een meerderheid verovert. Volgens de laatste cijfers van persbureau Associated Press hebben de Republikeinen momenteel 211 zetels in het Huis van Afgevaardigden, tegenover 196 zetels voor de Democratische Partij. Voor een meerderheid in het Huis heeft een partij minimaal 218 zetels nodig. Er zijn nog dertig zetels te verdelen.

Voorafgaand aan de Congresverkiezingen werd al verwacht dat de Republikeinse Partij de meerderheid in het Huis, die momenteel in handen is van de Democraten, zou terugveroveren. De ‘rode golf’ die exitpolls hadden voorspeld is echter uitgebleven en tot op heden zijn er zelfs nog mogelijkheden voor de Democraten om hun meerderheid in het Huis te behouden.

Nog spannender is de race om de Senaat. In de staten Nevada, Arizona en Georgia is nog steeds niet duidelijk wie daar de winnaar is. In Georgia is het verschil zo klein dat er een tweede ronde komt, die op 6 december wordt gehouden. In Arizona is 78 procent van de stemmrn geteld. De huidige senator Mark Kelly heeft er een voorsprong van 51.7 procent op zijn uitdager, de Republikein Blake Masters.