Uitgelaten beland ik met een aantal collega’s in een café waar eigen bier wordt gebrouwen. ‘Gerrit de Struikrover’, ‘PIPA Paleiskwartier’ en ‘Boze Griet’ gaan gretig over de toonbank: sterke bieren maar dat deert ons niet. Bij sluitingstijd worden we verzocht te betalen. Wachtend op het pinapparaat doe ik een greep in de glazen snoeppot op de toog. „Hmmm, droge snoepjes hebben jullie zeg. Of komt dat door het bier?”, krijg ik nog net over mijn lippen. „Mevrouw, normaliter geven we die aan honden. De pepermuntjes staan ernaast en zijn voor de mensch.”

