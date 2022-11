Ali Smith schreef na haar Brexit-kwartet een lockdown-roman. ‘We beseffen nu pas hoe blind we waren voor onze sterfelijkheid’

Ongeduldig wipt schrijver Ali Smith van het ene been op het andere voor de glazen deur van een zijkamertje in het Amsterdamse Ambassade Hotel. Gaat die deur niet automatisch open? Nee, je moet duwen. Lachend ploft de auteur, volgens sommigen dé Schotse Nobelprijskandidaat voor Literatuur, neer op een stoel. Dat ze er meteen vanuit ging dat die deur zich wel automatisch voor haar zou openen, zegt ze, zegt toch veel over hoeveel we gewoon zijn gaan vinden.

Tegelijkertijd ziet ze nog genoeg om te doorbreken, om aan de verbeelding over te laten: „Als je veel verlies hebt gekend, heb je illusies nodig. De behoefte aan dingen die niet waar zijn, maar waardoor we ons wel beter voelen, is groot. Maar stel je voor dat we in iets zouden geloven dat én waar was én waardoor we ons beter zouden voelen?”

Die vraag typeert de auteur in een notendop: Smith heeft een rotsvast geloof in de betekenis van kunst. Razendsnel praat en denkt Smith, ze lacht even vaak om de toestand in de wereld als dat ze zich erover opwindt. Net als in haar romans zoekt ze steeds naar manieren om de samenleving vast te leggen, en ook tijdens het gesprek is ze niet wars van stellige politieke uitspraken. Wie de mens en schrijver Ali Smith wil typeren moet dat dan ook vooral zoeken in haar manier van praten. Net als in haar boeken klinkt steeds onrust en zorg door over het gebrek aan mededogen met de ander. Soms probeert ze dat te verhullen met ironie.

Ali Smith (Inverness, 1962) groeide op in de Schotse stad Inverness. Ze was serveerster, sla-schoonmaker, assistent bij een toeristeninformatie, receptioniste bij BBC Highland en copywriter. Ze woont in Cambridge met haar partner, filmmaker Sarah Wood. In 1995 debuteerde ze met de verhalenbundel Free Love and Other Stories. Haar romandebuut Like kwam twee jaar later. Haar tweede roman Hotel World ( 2001) won verschillende prijzen en stond op de shortlist van de Booker Prize. Daarna volgden meer bekroningen en nominaties (The Accidental, 2005; How to be Both, 2014). In Het seizoenskwartet staat het leven in Groot-Brittannië na Brexit centraal.

Ali Smith, twee dagen in Amsterdam ter promotie van haar laatste roman Gezelschap, is geen onbekende meer, zeker niet sinds 2016. In dat jaar verscheen het eerste deel van haar vier-seizoenenreeks: Herfst. Het was de eerste roman waar het woord Brexit in voorkwam. Sinds daarna Winter (2017), Lente (2019) en Zomer (2020) verschenen, is ze volgens bookmakers een kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur. In geen van haar werken schuwt ze de politiek, maar deze schitterende romans vielen nog meer op omdat ze zo actueel zijn en de Britten onder de loep nemen na hun zelfgekozen isolement. Dat in de dit jaar verschenen roman Gezelschap de pandemie en de lockdowns een centrale rol spelen, was dan ook geen verrassing. Actueel. Nog meer isolatie.

In Gezelschap krijgt de kunstenares Sandy Gray een telefoontje van een oud-studiegenoot. Die oud-studiegenoot is op het vliegveld vast gezet vanwege een dubbel paspoort en terwijl ze in een afgesloten kamertje wacht, hoort ze door de muur iemand ‘Curlew or curfew (wulp of avondklok), kies maar’ fluisteren. De vraag wordt haar een paar keer gesteld. Overtuigd van een diepere betekenis die bepalend is voor haar toekomst, kan ze niemand anders dan Sandy Gray bedenken om haar te helpen bij het vinden van die betekenis.

Het hele idee is even geschift als fascinerend, en daarmee precies zoals Smith vaker te werk gaat: aan de hand van een taalgrap of absurde gebeurtenis ontwikkelt zich een heel plot.

In dit geval draait het om wat er vervolgens met Gray gebeurt. Ze zit alleen thuis, maakt kunstwerken door gedichten zo vaak over te schilderen dat je de letters niet meer ziet. Dan wordt haar huis overgenomen door de dochters van de oud-studiegenoot, mensen die we hier wel wappies noemen.

Verhalen, de doden en eenzaamheid door corona, isolatie en gezelschap, de middeleeuwse pest: het komt allemaal aan bod in wat Smith zelf als een hoopvol boek ziet. De uitgever presenteerde het boek als ‘vijfde seizoen’, maar dat is volgens Smith onzin. „Het hoort niet bij Het seizoenskwartet. De roman gaat over hoe geïsoleerd we zijn, maar tegelijkertijd nooit alleen.”

Tijdens het interview zal Smith vaak zuchten, gelukkig niet uit ergernis over het interview, maar over ontwikkelingen in de wereld of omdat ze het juiste woord niet meteen vindt. Soms klinkt er een tevreden zucht wanneer ze een mooie alliteratie te pakken heeft. En veel vragen eindigen in een wedervraag – voor iemand met zulke uitgesproken politieke meningen is Smith opvallend zoekend. Behalve dan over de suggestie dat deze roman over hopeloosheid gaat. Daar is ze het resoluut niet mee eens. „In het begin lijkt Sandy wat hopeloos, maar de roman gaat over mensen die met elkaar verbonden raken terwijl ze aanvankelijk helemaal niets met elkaar hadden, elkaar niet mochten. Hoe hoopvol wil je het hebben?”

Het boek gaat ook over corona en de vraag wat je als kunstenaar nog kunt creëren, na zoveel verlies. „Er zijn slechts trivialiteiten”, staat er. Het suggereert dat kunst maken zinloos is.

„Nee, integendeel. Wat is er te zeggen, wat is er te zien als we het al zien? Dat zijn de belangrijkste vragen bij kunst. Gezelschap gaat volgens mij over de manier waarop mensen gebrandmerkt worden door de samenleving. Soms zelfs letterlijk: de roman vertelt ook het verhaal van een vrouwelijke smid die de letters maakt waarmee mensen in de Middeleeuwen gebrandmerkt werden na de pest. Zo werden ze nadrukkelijk gecategoriseerd. Het idee om mensen te bestempelen is min of meer teruggekeerd met het vaccinatiebewijs.

„De ongelijkheid in de samenleving is groter geworden: de ene groep heeft de middelen, de andere groep heeft ze nodig. Gezelschap kijkt naar die ongelijke verhoudingen: wie heeft er geld en wie niet, wie is gevaccineerd en wie niet? Als we wereldwijd kijken naar waar de macht ligt, dan zie je dat terug in de verschillen in de toegang tot vaccins. Al die kwesties liggen aan de basis van het geven van betekenis aan het leven. En van de vraag of we anders durven te denken en anders met elkaar durven om te gaan.”

Een Brits politicus stelde dat het haar droom was om vluchtelingen terug te sturen. Als ik dat hoor, zet ik de radio uit. Hoe kan het dat we tot dit niveau zijn afgedaald?

Hoe verhoudt het geven van die nieuwe betekenissen zich tot Sandy, die kunst maakt door gedichten keer op keer te overschilderen, en letters telkens een nieuwe kleur te geven?

„Sandy maakt nieuwe kunst door oude kunst in een nieuwe volgorde te zetten. Ze kleurt de letters van een gedicht zolang over elkaar op een doek tot ze iets nieuws heeft gecreëerd op basis van het oude en ze tevreden is. Je kunt het niet zien, ook al is het er.”

De gelaagdheid van taal letterlijk verbeeld?

„Ja, dat denk ik wel, hoewel ik mijn eigen roman niet voor je ga interpreteren.”

Is taal nog gelaagd?

„Absoluut, alleen zijn wij mensen niet meer gelaagd. Omdat we schermen gebruiken. Kom naar mijn scherm. Alsof het scherm een laagje ijs is waar we zingeving of diepte kunnen vinden. Maar we worden liever geschokt door het nieuws of we winkelen online. Het ijs waar we ons op begeven is enorm dun, je zakt er zo doorheen.”

In ‘Lente’ schold u de lezer twee volle pagina’s lang uit. Wat wilde u bereiken?

„Dat was de moeilijkste roman om te schijven. Om de personages de ruimte te geven terwijl het boek ging over het ontnemen van vrijheid. Net als Gezelschap gaat ook dat boek over bewegingsvrijheid. In het dagelijks leven geldt ook: wie mag de oceaan oversteken, wie mag er leven, wie mag vrij bewegen. Een Brits politicus stelde dat het haar droom was om vluchtelingen terug te sturen. Als ik dat hoor, zet ik de radio uit. Hoe kan het dat we tot dit niveau zijn afgedaald? Hoe kan ik geloof hebben in een systeem waarin mensen gewoon afgevoerd worden?”

U schreef eerder over vluchtelingen en daklozen. Is dat om een tegengeluid te laten horen?

„Dit is het moment daarvoor. Alles is politiek. Gezelschap gaat over hoe we samenleven, als alles een invasie of gevaarlijk lijkt. Hoe nestelen we ons in een wereld waar we bang zijn om de deur open te doen?”

Was corona een gamechanger?

„In zoverre dat corona een merkwaardige dubbelzinnige zegen was. Toen kwam namelijk het besef dat vanaf de een op de andere dag alles anders kan zijn: de economie, de manier waarop we met elkaar communiceren, de vervuiling. We weten nu dat niet alles vast ligt.”

Is het ook een gamechanger in fictie?

„Nee, plagen zijn er altijd geweest. Dit is de recentste, maar plagen en pandemieën waren eerder ook onderwerpen voor romans. Anders dan mijn personage suggereert: corona is niet ‘onbeschrijflijk’, het is gewoon iets dat gebeurt en alles is te beschrijven. Het is een wereldwijde schok geweest, en een gemeenschappelijke bewustwording. We beseften nu pas hoe blind we zijn geweest voor onze sterfelijkheid en hoe slecht onze systemen werken. Veel mensen die verdreven werden door oorlog of armoede wisten dat allang. Maar door corona waren we opeens allemaal ontwricht.”

Ali Smith: Gezelschap. (Companion piece) Vert. Karina van Santen en Martine Vosmaer. Prometheus, 232 blz. € 22,50

Bent u niet bang dat uw boeken een beperkte houdbaarheidsdatum hebben doordat u zo dicht op de actualiteit schrijft – of het nu corona, Boris Johnson of de Brexit is? Of benadrukt u de actualiteit om het collectieve geheugen te bewaren?

„Johnson wordt niet met naam en toenaam genoemd in mijn boeken. Net als Trump was hij gewoon de zoveelste extreem slechte leider, en die zijn van alle tijden.” Smith puft geërgerd en stelt de onmogelijk te beantwoorden vraag: „Waarom stemmen we op zulke mensen? Waarom volgen we al eeuwen slechte leiders?”

Had u meer verwacht van Liz Truss, gezien de doorslaggevende rol van vrouwen in uw boeken?

Ze lacht heel hard. „Omdat ze een vrouw is? Het is een Tory! Alsof gender belangrijker is dan ideologie. Met Truss werd zichtbaar dat de Tory-ideologie nog schaamtelozer is dan we dachten. Johnson was een performer, hij liet zien dat politiek puur performance is. Sinds Trump is politiek een cartoon-versie van de realiteit, en Johnson deed daaraan mee. Bij Truss keek je dwars door de poppenkast heen. Je zag dat zij en de Tory’s erop uit zijn zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van wie of wat dan ook.

„In Schotland roept die ideologie, of eigenlijk het gebrek eraan, weerstand op. Schotse politici zijn progressiever dan ooit: we willen een toekomst, we willen niet geïsoleerd zijn, we willen groener zijn. Het verschil tussen de Engelsen en de Schotten is cynisme. De Tory-politiek nu staat in het teken van trashing everything.” De lach is inmiddels veranderd in een boos gesnuif.

Is uw volgende roman een kwaad boek?

„Ik hoop van niet.”

Wat is er mis met kwade romans?

„Kwaadheid is, ja hoe zeg je dat, een vorm van emotioneel verval. Ik denk dat mijn volgende roman meer ingaat op het geweld voor of na kwaadheid, hoe er een einde komt aan de jarenlange woedende verdeeldheid in de samenleving waardoor we zijn verworden tot formules die in een hokje passen.”

Is die mondiale kwaadheid een bedreiging voor de kunst?

„Niets bedreigt de kunst. Kunst is per definitie onafhankelijk. Op het moment dat politici kunst gaan gebruiken, is het geen kunst meer. Kunst werd zeker ten tijde van corona weggezet als iets elitairs, maar kunst is niet elitair. Politici zeggen dat omdat ze herkozen willen worden, maar zij zijn de elite, dat is waarom elite en elected zo dicht bij elkaar liggen. Heb nou maar vertrouwen in de kunst en wees niet pessimistisch over de kracht ervan.”