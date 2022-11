Binnen Rutte IV groeit de afstand én ergernis

Jan Paternotte is blij dat hij in deze regeerperiode fractievoorzitter van D66 is en niet tijdens Rutte III. „Ik kan elke maandagochtend gewoon mijn dochtertje naar school brengen.” Hij doelt op één van de afspraken over de nieuwe werkwijzevan het kabinet: er is aan het begin van de week geen vast onderonsje meer met de top van de coalitie waarin alle politieke kwesties worden afgestemd. Dat was de ‘oude bestuurscultuur’. In het coalitieakkoord stond dat er een „duidelijker scheiding” tussen kabinet en Kamer moest komen. Oftewel: minder gekonkel, meer dualisme.

Paternotte vindt het een goede zaak. „Er is wat meer afstand. Ik heb vicepremier Hoekstra van het CDA misschien maar vijf keer gesproken dit jaar.” Toch is onderlinge afstemming binnen de coalitie „af en toe gewoon nog nodig”, vind hij. Bijvoorbeeld bij „grote aanvullingen op het coalitieakkoord die gevoelig liggen”.

Dat bleek de afgelopen weken rond de ‘asielcrisis’: het besloten coalitieoverleg is weer helemaal terug. Vijf weken lang bespraken de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie herhaaldelijk met VVD-staatssecretaris Eric van der Burg hoe zijn voorgenomen ‘spreidingswet’ voor alle vier partijen te verteren zou zijn. Het laatste voorstel, waar de vier het donderdag 3 november met veel moeite over eens werden, leidde begin deze week tot grote spanningen bij de grootste regeringspartij. De VVD-fractie wees het door fractievoorzitter Sophie Hermans bereikte compromis af. Premier Rutte moest er dinsdag – als partijleider – aan te pas komen om de fractie toch mee te krijgen. Dat lukte hem na vage toezeggingen over het beperken van de ‘instroom’ van asielzoekers.

Dichtgetimmerd

„Op zich goed dat een regeringspartij zich niet zomaar neerlegt bij een kabinetsvoorstel”, blikt GroenLinks-leider Jesse Klaver terug op de bewogen week. Maar dit was voor hem niet de terugkeer van het dualisme in de landelijke politiek. „De onenigheid binnen de coalitie is nu in een achterkamertje helemaal dichtgetimmerd. Hoeveel ruimte is er dan nog voor de rest van de Kamer om iets van de nieuwe asielwet te vinden?” Dualisme, vindt Klaver, moet gaan over de relatie tussen het kabinet en de héle Tweede Kamer, niet alleen met de eigen coalitiefracties.

Of het nu zuiver dualisme is of niet, het botst onder Rutte IV vaker dan bij eerdere kabinetten-Rutte tussen kabinet en coalitiefracties. CDA-leider Wopke Hoekstra nam deze zomer in een AD-interview afstand van het kabinetsplan om al in 2030 de stikstofdoelen te halen, tot grote ergernis van VVD en D66. Dat werd hem binnen de coalitie kwalijk genomen omdat hij niet alleen partijleider van het CDA is maar ook minister, en dus het kabinetsbeleid moet verdedigen.

Ook op andere dossiers knettert het. Bijvoorbeeld over de nieuwe transgenderwet, waarbij de VVD in september liberale partner D66 verraste door in een Kamerdebat twijfel te laten bestaan of de partij dit wetsvoorstel, ingediend door Rutte III, nog wel wil steunen. Over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waar het kabinet tóch een regeringsdelegatie naartoe stuurt, ondanks verzet van een Kamermeerderheid, inclusief coalitiefracties D66 en ChristenUnie. En over het slavernijverleden: toen onlangs uitlekte dat het kabinet van plan is excuses te maken en daarbij een ‘bewustwordingsfonds’ wil oprichten, twitterde VVD-Kamerlid Pim van Strien direct dat de liberalen dit fonds „waanzin” vinden.

Die openlijke onenigheid moet kunnen, vinden leden in de coalitie. En ze past bij Rutte’s uitgesproken ambitie („radicale ideeën”) dat onder een nieuwe bestuurscultuur het debat ook weer in en door „het politieke midden” moet worden gevoerd.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft daar wel waardering voor: „Er is zichtbaar debat in de coalitie, en dat is goed.” Maar hij vindt dat daar dan ook de oppositie bij betrokken moet worden. „Het was politiek gezien slimmer geweest om de contouren van de asielwet al op hoofdlijnen met de oppositie te delen. Dat vergroot de kans op steun straks in de Eerste Kamer.”

Zout in wonden

Meer debat mag dan wenselijk zijn, de asielwet leidde bijna tot een kabinetscrisis. Net als over Qatar en het slavernijverleden stond er in het regeerakkoord niets concreets over een asielwet. Die was wel onderdeel van de ‘asieldeal’ die de coalitie in augustus sloot, na de opvangcrisis in Ter Apel. Daarom zette het verzet van de VVD dit keer kwaad bloed bij coalitiepartners.

Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) vond het „problematisch” dat de VVD er vijf weken over deed gemaakte afspraken opnieuw te bevestigen. „Ik ken de VVD als een partij waarvoor geldt: afspraak is afspraak.” Maar hij hield zich begin deze week bewust in. „Als je ziet dat een andere coalitiefractie het lastig heeft, moet je geen zout in de wonden strooien.”

Verschillende coalitieleden erkennen: het proces rond de asielwet was allesbehalve dualistisch. Het kabinet had dit ook anders kunnen aanpakken. De staatssecretaris had na het aftasten van de wensen van de coalitiefracties zijn wetvoorstel ook ‘gewoon’ naar de Tweede Kamer kunnen sturen om daar het debat over de details van de wet kunnen voeren. Nee, zegt Van der Burg. „Ik moet niet alleen zorgen dat ik een wet naar de Kamer breng, maar die er ook doorheen krijg. In dit geval was de steun van de gehele coalitie buitengewoon belangrijk.”

Naar de Kamer gaan zonder steun vooraf van álle vier partijen schept daarbij volgens betrokkenen een onwenselijk precedent; dan wil bij een volgende splijtende kwestie een van de ándere coalitiepartners verzet aantekenen. Een CDA’er vergelijkt het met een open huwelijk, waarbij je vreemdgaan toestaat. „Dat leidt tot betonrot en is niet goed voor een stabiele relatie.”