China versoepelt coronarestricties iets, verplichte quarantaine verkort

Het beruchte Chinese ‘zero-Covid-beleid’ wordt iets versoepeld, de voor Chinese begrippen hoge besmettingsaantallen van de afgelopen dagen ten spijt. De verplichte quarantaineduur van inkomende reizigers en nauwe contacten van positief geteste mensen wordt met twee dagen verkort van zeven naar vijf. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Ook krijgen luchtvaartmaatschappijen waarbij op een vlucht te veel reizigers positief testen op Covid-19 geen straf meer opgelegd. China kent nog altijd een van de strengste restrictiesystemen tegen verspreiding van het coronavirus. Volgende maand is het drie jaar geleden dat de ziekte voor het eerst opdook in de Chinese miljoenenstad Wuhan.

Lees ook dit stuk over het strenge coronaregime van afgelopen april: Shanghai in lockdown leeft van koekjes en chips

Hoewel de veranderingen maar klein zijn, veerden de markten in China na het nieuws op. De economie heeft het zwaar door het zero-Covid-beleid. Het land blijft nauwe contacten van besmette mensen opsporen, maar stopt met het identificeren van ‘secondaire’ contacten. Dat laatste was een enorme bron van ergernis in China, waar bij bron- en contactonderzoek soms grote groepen mensen in isolatie werden geplaatst naar aanleiding van één infectie.

De laatste weken liepen de besmettingscijfers in China juist hoog op, onder meer in Beijing, Zhengzhou en Guangzhou. Hoewel de versoepelingen met enthousiasme onthaald werden, klonken er vrijdag ook sussende geluiden. Het blijft namelijk de vraag wanneer China werk gaat maken van een grootschaliger opening van de samenleving – en daar zijn vooralsnog geen tekenen van.