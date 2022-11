Topdirigent Haenchen is analytisch en swingend bij het NNO

In drie weken tijd verwelkomt het Noord Nederlands Orkest (NNO) twee nieuwe vaste dirigenten. Hartmut Haenchen (79), in Nederland een vertrouwd gezicht door zijn chefschap van De Nationale Opera (DNO) en het Nederlands Philharmonisch Orkest in de jaren tachtig en negentig, is met ingang van dit seizoen vaste gastdirigent. De Noor Eivind Gullberg Jensen (50) wordt op 1 december chef-dirigent. Opmerkelijk: Haenchen is er drie à vier weken per seizoen en Gullbert Jensen zes – voor een chef weinig.

In een uitverkochte Oosterpoort haalde de directie van het NNO Haenchen donderdag in met „ongelooflijke trots”. Haenchen – al in 1995 tot Nederlander genaturaliseerd – roemde in vloeiend ABN de ‘chemie’ met het orkest en verklaarde met een ingetogen kwinkslag de opmerkelijke keuze voor Verdi’s Requiem (een begrafenismis) als hoofdmoot van het feestconcert: „Het zal mijn leeftijd zijn.”

Het contracteren van een zwaargewicht als Haenchen, ervaren bij de beste operahuizen en bij symfonieorkesten van Japan tot Berlijn, is strategisch een meesterzet van het NNO. Dat er Verdi op het eerste programma stond, verraste inderdaad – maar om een andere reden. Haenchen leidde bij de Nationale Opera slechts één keer een Verdi-opera. Hij staat bekend als specialist in het 19de-eeuwse Duitse repertoire. Tijdens zijn volgende concerten met het NNO voert hij Wagner uit, in maart dirigeert hij Bruckner bij het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Geprevelde doodsangst

Het aan de slachtoffers in Oekraïne opgedragen Requiem bood opwinding, drama en verstilling. De onverminderd analytische Haenchen dirigeert wel losser dan 25 jaar geleden, soms zelfs swingend. Van het grote Noord Nederlands Concertkoor (ruim tachtig geschoolde amateurzangers) verlangde hij professionele wendbaarheid. Die realiseerde het koor veelal uitstekend – dankzij uitstekende voorbereiding door koordirigent Louis Buskens. In het ‘Sanctus’ klonk in sommige stemgroepen wat vocale vermoeidheid door, maar die werd ruimschoots door inleving en passie gecompenseerd.

Haenchens aanpak was typerend voor zijn vorsende ernst. Je snapt elke keuze – soms vanuit de structuur van de muziek, soms vanuit de inhoud van de tekst. Die kwam daardoor fris over: ‘Christe’ klonk menselijker dan ‘Kyrie’, bij de ritmisch geprevelde vrees voor de Rechter op de Dag des Oordeels werd nerveus opgeschakeld naar een hogere versnelling.

Het doorgaans goed mixende solistenkwartet bestond uit grote stemmen. Sopraan Annemarie Kremer verzorgde met haar klokkende topregister een fraai ‘Libera Me’, mezzo Marina Prudenskaya excelleerde niet in dictie, wel in drama. Tenor Azer Zada viel op door de elegante tederheid van het ‘Ingemisco’. Meest memorabale schakel was Tareq Nazmi: een bas als een klok, zo laag en dragend dat je zijn kelderstem in het ‘Rex Tremendae’ door het ensemble heen hoorde bulderen. In het ‘Confutatis Maledictis’ was je liefst onder je stoel gekropen.

Klassiek Noord Nederlands Orkest o.l.v. Hartmut Haenchen. Verdi, Requiem. Gehoord: 10/11 Oosterpoort Groningen. Herh.: 11/11 Lawei, Drachten. Inl: NNO. Uitzendingen: Omrop Fryslân 20/11 om 13 en 15 uur; RTV Drenthe 26/11 om 20 en 22 uur. ●●●●●