Opvliegende Van Gaal krijgt Duitse tips over samenwerken in geweldige documentaire

De bullebak heeft het moeilijk. Eeuwenlang kon hij zijn goddelijke gang gaan, het voetvolk onderging diens schrikbewind als een natuurverschijnsel. Maar tegenwoordig kan hij ineens aangeklaagd worden wegens grensoverschrijdend gedrag.

Louis van Gaal is zo’n omstreden leider. Dat heeft veel te maken met zijn befaamde woede-uitbarstingen tijdens persconferenties, waarmee de voetbaltrainer menig journalist tegen zich in het harnas joeg. Maar ook voetballers klaagden over zijn botte terechtwijzingen, zijn hoge eisen. Het is dus niet alleen een imago-probleem veroorzaakt door de media, zoals Van Gaal de kijker wil doen geloven in Louis. Deze geweldige documentaire van Geertjan Lassche was in april in de bioscoop te zien en komt nu voor het eerst op tv, opgehakt in twee delen.

Geertjan Lassche begon met filmen op het moment dat Van Gaals carrière afgelopen leek: hij zat met zijn Truus tevreden gepensioneerd te zijn in Portugal. De documentaire zou terugblikken op zijn leven. Maar toen werd hem ineens gevraagd of hij voor de derde keer bondscoach wilde worden. Dus in het laatste kwartier zien we hem weer trainen met Oranje voor het WK in Qatar dat volgende week zondag begint. Dat alles in blessuretijd: tussen de trainingsbeelden zie je de 71-jarige trainer behandeld worden voor prostaatkanker. En dan breekt hij ook nog zijn heup.

Als leeuwen in een kooi

Van Gaal is de beste voetbaltrainer van Nederland. Met Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United haalde hij zo’n twintig bekers binnen. Toch gaat het veel vaker over zijn moeilijke karakter dan over zijn verdiensten. Die twee hangen samen. Van Gaal is recht door zee en gelooft in ijzeren tucht. Hij eist volledige gehoorzaamheid van zijn spelers – terwijl dat vaak verwende miljonairs zijn die als goden worden aanbeden. Tja, dat botst. „We voelden ons als leeuwen in een kooi”, zegt Barça-speler Luís Figo. Zo wekt deze documentaire bewondering voor Van Gaal. Niet door zijn onaangename trekken weg te poetsen, maar door deze te verbinden met zijn grote prestaties, en met zijn grote missers.

Wat helpt is dat Van Gaal voor Lassche’s camera gemoedelijk overkomt en blijk geeft van zelfinzicht. Tijdens een persconferentie somt hij het voor ons op: „Arrogant, dominant, vlijtig, vernieuwend, maar ook warm en familiaal.” Opvliegend en tactloos horen er ook nog bij. Zelf is hij het meest aan het woord. Zijn vrouw Truus en zijn dochters doen ook mee. Verder ontmoet Van Gaal voor de camera een rijtje beroemde voetballer met wie hij werkte, van Mounir el Hamdaoui (AZ) en Arjen Robben (Bayern) tot Figo en Xavi (Barcelona).

Het mooiste zijn de gesprekken die over zijn dieptepunten gaan. Zoals met de tweeling De Boer (ik kan nooit onthouden welke van de twee ook al weer tegen betaling voor de emir van Qatar kruipt). Met hun stuurse Westfriese koppen zitten ze bij Van Gaal in de auto op de achterbank. Ze moeten het hebben over het debacle van 2001, toen Oranje zich niet plaatste voor het WK. Van Gaal zegt niet te begrijpen waarom het team toen niet naar hem wilde luisteren. Volgens de gemelijke tweeling had hij de spelers juist vrijer moeten laten. Ze wisten zelf wel hoe ze moesten voetballen.

Met Bayern-president Uli Hoeness had Van Gaal ook bonje, nu gaan ze het uitpraten. Van Gaal klaagt dat hij toentertijd bij Hoeness thuis op het matje moest komen. Hoeness zegt dat het bezoek juist bedoeld was om Van Gaal zijn steun te geven. Klinkt als een botsing tussen Nederlandse en Duitse omgangsvormen. Hoeness geeft hem de wijze raad om ook eens op tact en diplomatie te letten: „Voor de harmonie in het leven is het beter om soms anderen in het overleg te betrekken.” Van Gaal lacht: „Dat zegt Truus ook altijd.”