Zitvlakproblemen halen al het plezier uit wielrennen – zo voorkom je ze

Sportief fietsen is heerlijk en minder blessuregevoelig dan hardlopen, of voetbal en andere contactsporten. Maar iedere wielrenner heeft één heikel contactpunt: het zitvlak. Soms, bij sommigen vaak, ontstaat daar een dood gevoel, of een vreemde tinteling, of een schaafwond, of een haarzakjesontsteking, of een steenpuist. Of, op de lange duur, een flinke bobbel. Fietsers beschermen zich daartegen met zitvlakzalf, met een goede fietsbroek en met een passend en goed afgesteld zadel.

De afgelopen jaren zijn zadels en broeken ingrijpend veranderd. En de verschillende merken zitvlakzalven verschillen enorm in samenstelling. Op grond waarvan is dat? In de wetenschappelijke tijdschriften is geen gedegen onderzoek te vinden over hoe vaak zitvlakproblemen bij fietsers voorkomen en wat er tegen te doen is, is de conclusie van een overzichtsartikel dat eerder dit jaar verscheen. Er staat een flinke waslijst met nog uit te voeren onderzoek in. Wat wel bekend is: van de fietsers in Nederlandse en Belgische amateurfietsclubs heeft ongeveer de helft regelmatig zitvlakproblemen die een dag of langer duren. Dat varieert van zwellingen achter de balzak of van de schaamlippen, tot schaafwonden, plasproblemen of ontstekingen. Veel nauwkeuriger conclusies zijn er niet, want het onderzoek is methodologisch tamelijk slecht uitgevoerd.

Lange fietstochten leiden tot meer problemen – dat soort opendeurconclusies lees je. Ook professionele fietsers, met een zeer ervaren zitvlak en fietshouding, worstelen regelmatig met zadelpijn. Soms zelfs ernstig. Maar ja, zij rijden dan ook meer dan tienmaal zoveel kilometers als wij, gewone sport-, vakantie- of woonwerkfietsers.

Ook voor de niet-prof buitelen de vernieuwingen over elkaar. Grote webwinkels voor fietsspullen, zoals Futurumshop, 12gobiking en Mantel, hebben keuzehulpen voor zadels en fietsbroeken. Informatie over zitvlakproblemen is te vinden op de sites van fietstijdschriften. En in goede fietsenwinkels doen de verkopers er niet lacherig over, maar ze pakken er een goede fietsbroek bij en laten je zadels uitproberen tot je tevreden bent.

Fietsers met ernstige zitvlakproblemen, of een overbezorgde inborst, komen bij een dokter terecht. Het gaat om ontstekingen, maar ook vaak om een verdikking op het perineum, het gebied tussen anus en geslachtsdelen. Mannen noemen dat vaak hun ‘derde bal’. En daar lijkt de bobbel op: de huid is normaal, maar daaronder zit een ronde bobbel. Niet zo duidelijk begrensd als een teelbal, maar toch duidelijk apart voelbaar. Zo’n blijvende zwelling is overigens niet voorbehouden aan mannen. Ook vrouwen komen ermee bij de dokter. Met zwellingen die naast, achter, of op de schaamlippen zitten.

Ik beschouw mijn derde bal als mijn zitvlees. Maar de schrik slaat toe als je leest hoe dokters erover schrijven in medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Daar wordt die bobbel ongegeneerd als een pseudo-tumor omschreven. Er zijn artsen die er een beetje weefsel uit weg willen nemen om te kijken of het weefsel dat er groeit wel goedaardig is. Er wordt dan wildgroei van onderhuids bindweefsel gevonden, en lymfeweefsel en soms nog wat andere weefseltypen, maar eigenlijk altijd goedaardig. Er zijn (gelukkig) ‘patiënten’ die zo’n punctie weigeren. De kans op een kwaadaardige tumor op die plaats is bij fietsers immers vele malen kleiner dan de kans op extra zitvlees. Maar er waren ook fietsers die meegingen in de medische angst voor bobbels en hun derde bal lieten wegsnijden. Met als risico, waarvoor dan ook weer wordt gewaarschuwd, dat het ontstane littekenweefsel tot in lengte van dagen kan blijven irriteren na het fietsen.

Illustratie Lotte Dijkstra

Meestal is, voor alle zitvlakproblemen, zelfhulp, uitzieken, voorkomen en goed materiaal aanschaffen de beste oplossing. Voorkomen doe je door de fietskleding na iedere tocht te wassen. Sommige mensen scheren hun schaamhaar daar weg. Tegen schaafwonden helpt zalf. Zinkzalf bestrijdt ontstekingen. En tijdelijk wat minder kilometers fietsen – niet leuk, maar het helpt wel.

Dan het materiaal.

Zalf

Broekenvet is de duidelijke, maar verouderde naam voor zitvlakzalf; op de potjes en tubes met zitvlaksmeersels staat nu vooral chamois crème. De chamois is de sjieke naam voor het zeem in de fietsbroek, dat al lang niet meer bestaat uit een lap kale geitenhuid waar sport- en vakantiefietsers dertig jaar geleden nog op fietsten.

Hoeveel fietsers er smeren voor het opstappen is onbekend. De helft, is een gecalculeerde gok op basis van wat wetenschap en rondvragen. Veel fietsers zweren dat het hen helpt. Maar wat helpt er precies?

De crèmefabrikanten weten het niet. Dat is de conclusie uit de vergelijking van de ingrediëntenlijsten van verschillende merken crème. Ja, de zalven zijn vettig en glad en bevatten componenten die wel en niet in de huid trekken. Een ingrediëntenlijst begint altijd (wettelijk) met het bestanddeel dat er het meest in zit, aflopend naar het minst gebruikte ingrediënt. En die lijstjes beginnen altijd met water. Daarna is er variatie. Vaseline-achtige stoffen, vetten en olies, wassen, vetzuren, emulgeermiddelen, conserveringsmiddelen, geurstoffen en zelfs siloxanen, superglijmiddelen die bestaan uit silicium- en zuurstofatomen, zitten er in.

Veel fietsers nemen gewoon vaseline, lanoline, uierzalf of zinkzalf. Pure vaseline wordt vaak afgeraden, omdat het moeilijk uit de broek wast. Zinkzalf bevat het ontstekingremmende zinkoxide, wat eigenlijk alleen nodig is om een ontsteking te voorkomen of bestrijden. Bedenk bij je keuze dat de prijzen variëren van 5 tot 25 euro voor een pot van 200 ml. Begin gerust goedkoop en probeer, want er is geen enkele garantie dat duur beter of prettiger is. En, zoals gezegd, ongeveer de helft van de fietsers smeert níét. Wie al jaren gewoontegetrouw smeert, zou eens kunnen proberen ermee te stoppen.

De broekenfabrikanten vinden hun zemen zo goed dat ze vinden dat smeren niet echt nodig is.

Fietsbroek

Voor de fietsbroek geldt: duur is beter. Tot op zekere hoogte. Het optimum ligt ongeveer rond de 150 euro. Voor dat geld koop je een broek van een bekend merk (AGU, Castelli, Craft, Endura, Assos, Santini bijvoorbeeld) waarin de beste zeem van dat merk is genaaid. En de broekenstof rekt goed mee en zit lekker strak. Dat moet om de zeem goed op zijn plaats te houden.

De moderne zemen zijn opgebouwd uit stukken schuim van verschillende dikte en verschillende indrukbaarheid. Het schuim is bijna altijd van polyuretaan. Ja, daar worden ook keukensponsjes van gemaakt, maar polyuretaan is een polymeer waarvan de lange ketens uit twee verschillende basismoleculen worden gemaakt. En tijdens de productie worden er bellen vormende stoffen aan toegevoegd die ook kunnen variëren. De zeemfabrikanten gebruiken die schuimen op verschillende plaatsen in de zeem. Kijk eens naar het filmpje over zemenfabricage van de Italiaanse zemenmaker Elastic Interface op YouTube. Het is reclame, maar wel inzichtelijke reclame.

De zitbeentjes, onderdelen van het heupbeen, waarmee je op het zadel zit, krijgen de dikste schuimondersteuning. Het perineum en de uiterlijke geslachtsorganen worden ontlast en krijgen ondersteuning van dunner en zachter schuim. De zemen voor vrouwen verschillen van die voor mannen, onder andere omdat de zitbeentjes bij vrouwen gemiddeld verder uit elkaar liggen dan bij mannen.

Zadel

Die zitbeentjes zijn het beginpunt voor de keuze van een geschikt zadel. De afstand tussen beide zitbeentjes zal de breedte van het zadel bepalen. Goede zadels zijn apart ontworpen voor vrouwen (breder) en mannen (langer) en zijn er in twee of drie breedtematen. De zitbeenbreedte is eenvoudig zelf te meten. Neem een stuk golfkarton van zitvlakgrootte. Leg dat op een krukje, of een andere harde platte ondergrond, en ga er op zitten. Iets of verder voorovergebogen, zoals je op je fiets zit. Na een paar minuten sta je op. Kijk om en zie de twee kuiltjes in het karton. Zet een stip in het midden van ieder kuiltje en meet de afstand tussen de stippen. Dat is de afstand tussen je zitbeentjes. Die afstand neemt een beetje af als je verder voorovergebogen zit.

Illustratie Lotte Dijkstra

Voor een goed zadeladvies, van fietsenmaker of webwinkel, volgen na zitbeenbreedte en geslacht nog vragen over of je wat heen en weer wiebelt bij iedere pedaalslag. Of stil zit. En of je ‘diep’ zit, of juist rechtop. Dan is de keus al snel beperkt tot een paar zadels. Vaak van verschillende merken. De prijzen lopen van ongeveer 50 tot boven de 250 euro. Het verschil zit in de gebruikte materialen. Die bepalen het gewicht van het zadel en of het lang meegaat. Bedenk je twee keer voordat je meteen een superlicht en keihard zadel kiest, waarschuwen de keuzewebsites vaak. Dat is meer iets voor grammen jagende wedstrijdfietsers. Maar als je veel kilometers maakt is een dik gevuld gelzadel uit den boze. Daar zakken de zitbeentjes in weg waardoor toch weer druk op het perineum ontstaat. En het zweet kan niet weg. Met zenuwafknelling en schaafwonden tot gevolg.

Moderne sportfietszadels hebben tegenwoordig bijna allemaal een gleuf, of een langwerpig gat in het midden. Je gelooft het eerst niet, maar die zadels kunnen heerlijk zitten.

Koop alleen bij winkels waarbij je het zadel een maand kan proberen en zonder meer kan ruilen. De klantvriendelijke, deskundige fietsenwinkelier doet het ook zo.

Ondertussen commercialiseert de wereld rond het fietserszitvlak. Er zijn ondernemingen die met mooie gecomputeriseerde apparatuur je fietshouding meten en dan de fiets-, zadel- en fietsschoenafstelling verzorgen. Dat kan nuttig zijn voor wie klachten heeft en van een ander wil horen wat de beste fietsafstelling zou zijn, gebaseerd op meetgegegevens van vaak duizenden andere fietsers. Maar het kost veel geld. De meeste fietsers kunnen met eenvoudige zadelkiesmenu’s, een deskundige winkelier, een stuk golfkarton en misschien een zalfje het eigen zitvlak meestal voldoende ontlasten.