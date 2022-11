We zijn weer op dansles gegaan. De muziek is beter en het dansen veel leuker dan we ons herinnerden. Inmiddels zitten we ruim boven de gemiddelde leeftijd en dat viel op toen ik aan de bar met u werd aangesproken.

„Zeg maar jij hoor, anders voel ik me zo oud”, zei ik.

Daarop kwam een onverwachte reactie.

„Dat doe ik liever niet, want dan voel ík me oud.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl