Wel of niet sporten als het regent?

Er is geen enkel excuus om niet te gaan sporten als het regent, zegt leefstijlcoach Eva Cornet. Natuurlijk, je moet je er wel op kleden. Cornet: „Bij regen doe je veel laagjes aan en zo’n lichtgewicht wind- en waterwerend jack. Sommige mensen vinden een pet prettig, want dat loopt het water niet zo in je gezicht. En iets fels of reflecterends is aan te raden, zodat je beter zichtbaar bent.”

Ook is het met regen verstandig iets meer tijd te nemen voor een warming-up en gedurende de training zoveel mogelijk in beweging te blijven. Cornet: „Je moet niet met hele koude natte spieren meteen een sprintje willen trekken.”

Ten slotte adviseert Cornet een droge warme jas mee te nemen die je na je training kunt aantrekken, zodat je bijvoorbeeld niet in je natte kloffie nog naar huis hoeft te fietsen. „En thuis lekker douchen en warme kleren aan.”

Nee, sporten in de regen heeft zelfs vele voordelen volgens Cornet. „Het lijkt of er veel meer zuurstof in de lucht zit. Zelf heb ik astma en kan ik in de regen veel vrijer ademen. Daarbij is het lekker rustig op straat. Normaal gesproken krioelt het in het Vondelpark, maar als het regent heb je er alle ruimte.”

Bovendien, zegt Cornet, voel je je een held als je toch gaat, ondanks de regen. „En als je dan kletsnat thuiskomt na een uurtje sporen, geeft dat een overwinningsgevoel.”

Het enige geldige excuus om niet buiten te gaan sporten is volgens Cornet: onweer vlakbij. „Maar het komt bijna nooit voor. En sneeuw? Hardlopen in de verse sneeuw is het lekkerste wat er is.”