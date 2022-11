Tweede Kamer vreest voor extra winst energieleveranciers

Energieleveranciers zijn er niet voor, maar minister Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) gaat het wel proberen: een „redelijke” winstmarge vaststellen bij de tientallen miljarden euro’s aan subsidie die leveranciers krijgen om huishoudens te helpen bij hun energierekening. Dat zegde hij donderdag toe in een debat met de Tweede Kamer, waar grote zorgen zijn dat leveranciers extra gaan verdienen door de subsidie.

Dankzij het prijsplafond gaan consumenten vanaf begin volgend jaar een maximale prijs betalen voor een deel van hun gas- en elektriciteitsverbruik, zo maakte het kabinet gehaast bekend op Prinsjesdag. Dat geeft mensen zekerheid en rust nu de energieprijzen sterk zijn gestegen.

Op cruciale punten is de regeling nog steeds niet uitgewerkt. Zo maakt de Tweede Kamer zich zorgen over mensen die buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat ze geen individuele energie-aansluiting hebben maar een gezamenlijke (blok-)aansluiting met anderen, bijvoorbeeld in een flatgebouw. Jetten vroeg om begrip voor het feit dat de uitwerking tijd kost en zegde toe dat voor deze groep van honderdduizenden huishoudens zo snel mogelijk een aparte regeling komt. Huishoudens met een blokaansluiting kunnen waarschijnlijk bij de Belastingdienst een teruggave aanvragen, die gebaseerd is op het gemiddelde nadeel dat ze ondervinden en in één keer een groot bedrag uitkeert.

Geen overwinsten

Nog een grote zorg van de Tweede Kamer is of de tientallen miljarden euro’s die het kabinet mogelijk gaat uitgeven wel terechtkomen bij huishoudens, en niet voor ‘overwinsten’ zorgen bij leveranciers. De leveranciers krijgen de subsidie overgemaakt en brengen consumenten vervolgens een plafondprijs in rekening. Die prijs is lager dan de gewone consumentenprijs, en waarschijnlijk ook lager dan de inkoopprijs. Ze hebben dus een vergoeding nodig voor het verschil, maar welk verschil? Tussen consumentenprijs en plafondprijs of tussen inkoopprijs en plafondprijs?

De Kamer gaf eerder het kabinet de opdracht alleen de inkoopprijs van energie te vergoeden plus een „redelijke marge”, een opslag dus. Leveranciers maken immers ook andere kosten. Jetten vroeg de ACM, toezichthouder op de energiemarkt, die redelijke marge vast te stellen, maar die zei dat niet te kunnen. In een markt waar de prijzen nu zo fluctueren is een redelijke marge een politiek oordeel, aldus de ACM. Volgens de energieleveranciers en toezichthouder ACM is die redelijke marge niet zomaar objectief vooraf te bepalen voor 60 energieleveranciers, die behoorlijk verschillen, zeiden ze donderdag in een hoorzitting voorafgaand aan het debat. Controleren of consumententarieven straks redelijk zijn is ook niet zo makkelijk – jaarlijks krijgt de ACM 27.000 verschillende tarieven binnen.

Jetten liet de Kamer daarom maandag weten in januari en februari toch te kiezen voor de ruimhartiger compensatie, namelijk het verschil tussen het prijsplafond en de consumentenprijs. Geen goed plan, want het kabinet dreigt zo de energieprijzen op te drijven en overwinsten te creëren, zei hoogleraar economie Maarten Pieter Schinkel deze week in NRC. „Als energieleveranciers weten dat ze een vergoeding krijgen die gebaseerd is op de prijs die zij zelf vragen aan consumenten, hebben ze er belang bij die prijs te verhogen”, aldus Schinkel.

Ook een groot deel van de Kamer was niet blij met de ruimhartiger compensatie en drong er donderdag bij Jetten op aan dat hij zelf een redelijke marge vaststelt, liefst al voor januari en februari. Kamerleden van GroenLinks tot VVD vinden bovendien dat die marge lager moet zijn dan in voorgaande jaren, omdat de overheid met de prijsplafondsubsidie een groot risico voor de leveranciers wegneemt: dat op wanbetalende klanten.

Jetten denkt dat de compensatie per 1 maart wel kan zoals de Kamer wil, zei hij donderdag: de inkoopprijs plus een redelijke marge. Wellicht kan het zelfs al eerder. Mogelijk komt hij per leverancier met een redelijke marge. Jetten zei met leveranciers en een adviesbureau in gesprek te zijn.

Jetten herinnerde Kamerleden die voorstelden leveranciers pas achteraf de subsidie uit te betalen eraan dat energieleveranciers niet bij de overheid hebben aangeklopt voor hulp, maar dat de overheid ze heeft gevraagd te helpen. „We moesten vaststellen dat we door de kaalslag van de afgelopen jaren niet in staat zijn dit met onze eigen uitvoerders te regelen. Het is dankzij leveranciers dat we mensen nu helpen. We vragen nogal wat van deze bedrijven. Daar mag tegenover staan dat we als overheid er redelijke randvoorwaarden aan verbinden.”