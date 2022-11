Vertalen is verzinnen wat er staat

Het leek in 1779 even goed mis te zijn in de Nederlandse letteren. ‘Hoe!’, zo dichtte de Amsterdamse apotheker Petrus Johannes Kasteleijn in het inleidende vers van zijn bundel Dichtlievende Verlustigingen, ‘Wiltge, nevens ons, op neêrlands zangberg praalen, / Met een’ ontleenden glans, met opgevangen straalen?’

Nee, Kasteleijn laat hier niet zichzelf aan het woord. Bij voorbaat zet hij zijn toekomstige critici schaakmat door in eigen woorden hun bezwaren te formuleren en in één moeite door te weerspreken. Zijn veronderstelde vergrijp? De dichtbundel die met dit polemische vers opent bestond niet uit oorspronkelijk werk maar uit vertalingen van Duitse voorbeelden. Naäperij en broddelwerk, zo hoorde hij de literaire kliek al mopperen. En erger nog: een gebrek aan patriottisme, wat in die tijd al snel een halszaak kon worden. Waarom werd al die vertaalmoeite niet besteed aan origineel werk in de eigen taal, waar de Nederlandse cultuur tenminste iets aan had?

Kasteleijns dichtregels staan op een haar na exact in het midden van de kloeke studie Vertalen in de Nederlanden die onlangs met de Taalboekenprijs 2022 werd bekroond. Terecht, want de vijf auteurs die voor het boek tekenden roepen niet alleen een fascinerend beeld op van de controverses waardoor de vertaalpraktijk (schriftelijk en mondeling, in en uit het Nederlands) de eeuwen door getekend is geweest. Ze laten ook overtuigend zien hoe belangrijk een ogenschijnlijk bijkomstige bezigheid als het overzetten van een tekst in de ene taal van de andere altijd geweest is, nu misschien nog meer dan voorheen.

Want via vertalingen zijn beschavingsgebieden met elkaar in gesprek, beïnvloeden en verrijken verschillende denkwerelden elkaar, verspreidt zich de kennis en schrijdt dus ook de eigen cultuur voort. Fijntjes merkt Theo Hermans, die het tijdvak 1550-1700 voor zijn rekening neemt, op dat het uitgerekend een vertaling was die cultuurhistorisch kon uitgroeien tot het belangrijkste boek in en voor de Nederlandse taal: de Statenbijbel.

De bijbel

Dat vertalen niettemin altijd een omstreden bezigheid is geweest blijkt niet alleen uit Kasteleijns polemiek. Moet alles wel in de landstaal beschikbaar komen? Dat vroeg men zich in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd al af. Van ingewikkelde theologische kwesties konden de leken maar beter onwetend blijven; hoe gemakkelijk werd de Bijbel niet misverstaan? En medische traktaten konden voor hen ook maar liever onleesbaar blijven, zo schrijft Dirk Schoenaers in het openingsdeel van dit boek. Hoeveel ellende kon onoordeelkundig gebruik daarvan wel niet teweeg brengen!

Het is alsof je de huidige bedenkingen rond internet en ‘zelfmedicatie’ hoort, en daar blijft het qua onverwachte resonanties niet bij. Door de hele vertaalgeschiedenis heen – maar is het in de cultuurgeschiedenis als geheel wel anders? – lijken steeds weer dezelfde problemen de kop op te steken. Meer dan twee eeuwen na Kasteleijn maakte Gerard Cox zich in zijn satirische chanson ‘De liedertjes’ opnieuw de kritiek van diens tegenstanders eigen: ‘Met woorden die poetisch klinken / begrippen uit een andere taal / Weten zij een lied aaneen te klinken, / al klinkt het Nederlands wat kaal.’ Bij Cox was Ernst van Altena’s vertaling van Jacques Brel, onsterfelijk gemaakt door Liesbeth List, het mikpunt, maar de pointe was dezelfde: ‘In het Nederlands hadden we niks te zeggen. / Vertaalde liedertjes zijn dan reuze fijn.’

Kasteleijn, zo merkt Inger Leemans in het aan de achttiende eeuw gewijde deel op, had daar al een antwoord. Goede navolging is beter dan slechte eigen vinding, zo voerde hij aan, en van Duitsland kon de Nederlandse literatuur nog heel wat leren. Ook hij kreeg zijn twintigste-eeuwse variant. Nationale literatuur zonder internationale context blijft provinciaal, constateerde J.F. Vogelaar in zijn programmatische artikel ‘Over het belang van vertalingen’ uit 1986. De populaire opvatting dat literatuur wel in het origineel moet worden gelezen getuigde volgens W.F. Hermans van een snobisme waarmee de Nederlandse talenkennis zichzelf schromelijk overschat. Met het belabberde niveau van de vaderlandse literatuur was een overmaat aan vertalingen eigenlijk een verkapte zegen.

En vertaald werd er in Nederland, almaar meer. Kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog nog maar ruim vijf procent van alle uitgebrachte boeken oorspronkelijk uit het buitenland, tegen het eind van de eeuw was dat al meer dan een kwart, zo blijkt uit de talrijke tabellen en cijferreeksen die in Vertalen in Nederland zijn opgenomen. Voor literair werk was dat zelfs bijna tweederde. Het Frans en vooral het Duits waaruit aanvankelijk vooral werd geput was toen al lang overvleugeld door het Engels.

Omgekeerde weg

Dat gold niet voor de omgekeerde weg. Nog altijd vinden uit het Nederlands vertaalde boeken in het buitenland vooral hun weg naar het Duitse taalgebied: bijna veertig procent van het totaal. Maar ook hier vertonen de absolute cijfers een gestaag stijgende lijn. De inspanningen van het Literair Produktie- en Vertalingenfonds, inmiddels opgegaan in het Nederlands Letterenfonds, wierpen hun vruchten af.

Vertalen, zo concludeert Ton Naaijkens in het slotdeel van dit boek, is het dilettantisme dan ook al lang ontstegen. Professionals hebben de plaats ingenomen van bijklussende dames en heren met enige talenkennis en te veel vrije tijd. Na de Tweede Wereldoorlog zagen, aanvankelijk met enige moeite, serieuze vertaalopleidingen het licht en nog weer later kreeg de vertaalwetenschap aan de universiteiten een academische status. De Nijhoffprijs zette vanaf het midden van de jaren vijftig stervertalers in de schijnwerpers. Werkbeurzen en aanvullende honoraria compenseerden iets van de schamele honorering, al bleef het voor de meeste vertalers nog altijd sappelen.

En dat terwijl, zo constateren de schrijvers van dit boek, vertalen steeds belangrijker wordt. Mondialisering betekent toenemende communicatie over de taalgrenzen heen, van handelsverkeer en medische bijsluiters via EU-verdragen tot het tolkenwerk bij rechtbanken en ondertiteling van tv-series. Meer dan een simpele omzetting van woorden is vertalen een ontmoeting van culturen en denkwerelden geworden. Van Nijhoff-prijswinnaars wordt verwacht dat ze zich voor hun taalgebied inzetten als ware ambassadeurs. Van rand- of tussenfiguur die hij ooit leek te zijn, ontpopt de vertaler zich in dit boek tot een hoofdrolspeler in het internationale en interculturele verkeer. Simon Vestdijk noemde vertalen al een diplomatieke scholing zonder weerga.

Vrijwel geen enkel woord dekt in de ene taal precies dezelfde betekenis als in een andere taal

Veel rust heerst er op het vertaalfront intussen niet. Met enige regelmaat breekt er een controverse uit over de criteria waaraan een goede overzetting moet voldoen. ‘Vertalen wat er staat’ is sinds Karel van het Reve een veelgehoord motto – maar heel vaak is verre van duidelijk wát er dan precies staat. Talen delen de wereld nu eenmaal allemaal op een andere wijze in: vrijwel geen enkel woord dekt in de ene taal precies dezelfde betekenis als het corresponderende woord in de andere – en dat kan een vertaler lelijk opbreken. Voor Ernst van Altena kwam letterlijk vertalen simpelweg neer op vervalsen.

Maar hoe heftig de polemieken daarover in de afgelopen decennia ook mochten zijn, nieuw waren ze niet. Al in het begin van de vijftiende eeuw schrijft Jan van Brederode, vertaler van het religieuze tractaat Somme le roi, dat het Frans ‘een ander maniere van spreken [had] dan dat duutsche doet [dan het Nederlands het doet]’. Aanpassing, toelichting en soms bekorting waren onontkoombaar, maar toch hoopte hij, dat hij ‘den sinne ende die grote materie’ daarbij intact had gelaten.

Letterlijk vertalen was alleen voorgeschreven voor Bijbelteksten. Aan het woord Gods morrelt men niet. Dat kwam de toegankelijkheid niet altijd ten goede, maar zelfs dan bleek een vertaling het origineel nooit helemaal kleurloos over te zetten. Het kon nogal een verschil maken of het werk voor een katholiek of protestants publiek bedoeld was. Neutraal is een vertaler nooit en – zo bepleitten romantische dichters een paar eeuwen later – dat moest hij ook niet zijn. Vertalen, zo schrijft Cees Koster in zijn bijdrage over de negentiende eeuw, deed men vanuit een innerlijke ontmoeting met de auteur, die men zoveel mogelijk ‘con amore’ in het Nederlands diende te herscheppen.

Om poëzie te vertalen, meende de dichter Kloos zelfs, ‘moet men zelf een dichter zijn’. Een vertaler is geen machine, ook geen ambachtsman, maar een kunstenaar wiens persoonlijkheid in zijn vertaling meeklinkt. Hoe weinig ‘professioneel’ dat ook klinken mag, in de recente controverse rond de vertaling van het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman blijkt die overtuiging nog springlevend. ‘Spoken word’ van een Amerikaanse dichter van kleur kon alleen adequaat worden vertaald door een Nederlandse ‘spoken word’-dichter van kleur, zo werd de uitgeverij Meulenhoff hardhandig te verstaan gegeven.

Vertaalcontroverses, zo maakt dit monumentale boek duidelijk, zijn zo oud als er vertalingen zijn en ze slepen – zoals de ondertitel terecht onderstreept – de hele cultuurgeschiedenis met zich mee. In een identiteitspolitieke polemiek zit de romantiek verborgen; Van het Reve’s ‘Vertalen wat er staat’ heeft Bijbelse wortels. Dat uitgangspunt maakt geen einde aan de discussies, maar legt het probleemveld pas werkelijk open. Want wát staat er dan eigenlijk? Voor wie? Voor welke plaats en tijd? En met welke bedoeling?

Dat maakt vertalen, zoals het in de 14de eeuw al heette, nog altijd tot ‘een lastig en zwaar labeur’. Een rechte, voor elk geval gelijke weg van bron naar doeltekst is er niet. ‘Vertalen’, zo concludeerde Harrie Lemmens – onvermoeibaar vertaler en pleitbezorger van de Portugese en Braziliaanse literatuur – onlangs dan ook, ‘is verzinnen wat er staat’.

Dirk Schoenaers e.a.: Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis. Boom, 656 blz. € 49,95 Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis. Boom, 656 blz. € 49,95 ●●●●●

