Veroordeelde ‘kofferbakmoord’ vrijgesproken in hoger beroep

De man die in 2019 is veroordeeld voor de ‘kofferbakmoord’ is in hoger beroep vrijgesproken. Het Haagse gerechtshof oordeelt dat er te veel twijfels kleven aan het dna-bewijs op basis waarvan de man werd veroordeeld. Dat heeft het hof donderdag bekend gemaakt.

De zaak draait om de dood van de 35-jarige Caroline van Toledo uit het Zuid-Hollandse Oostvoorne. Op 3 september 2005 werd haar lichaam gevonden in de uitgebrande kofferbak van haar auto. Lange tijd bleef de zaak onopgelost. Totdat het Openbaar Ministerie dna-expert Richard Eikelenboom vroeg zich over de zaak te buigen. Hij vond een dna-profiel op de stropdas waarmee de vrouw in de kofferbak was gekneveld, dat matchte met een verdachte die de politie al op de korrel had: Leon van M. uit Brielle. De Rotterdamse rechter veroordeelde Van M. in 2019 op basis van dit dna-bewijs tot vijftien jaar cel.

Dat dna-onderzoek werd tijdens het hoger beroep onderwerp van discussie. Het gaat om een onvolledig dna-spoor dat, simpel gezegd, sterk is uitvergroot. Om te zorgen dat dit uitvergroten geen onbetrouwbare resultaten oplevert, moet de methode eerst uitvoerig worden gevalideerd. En zo’n validatie zou onderzoeker Eikelenboom vooraf niet hebben uitgevoerd – hij kon het in ieder geval niet aantonen. Ook kon de door hem gevonden dna-match niet worden bevestigd door andere laboratoria.

Vragen onbeantwoord

Het hof oordeelt nu dat het dna-onderzoek met te veel onzekerheden is omgeven. „Zeer specifieke vragen” die aan onderzoeker Eikelenboom werden gesteld over de betrouwbaarheid van zijn methode zijn volgens het hof „ofwel onvoldoende onderbouwd beantwoord ofwel volledig onbeantwoord gebleven”. Hierdoor wordt het dna-onderzoek uitgesloten als bewijs.

Andere bewijsmiddelen in de zaak zijn volgens het hof niet voldoende om Leon van M. aan te wijzen als de dader van de kofferbakmoord. Een aantal mensen hebben verklaard dat zij Van M. later hebben horen zeggen dat hij achter de moord zou zitten, maar het hof vindt hun verklaringen niet betrouwbaar genoeg.

De advocaten van Van M., Pieter Hoogendam en John Grift, reageren verheugd op de vrijspraak. „Van meet af aan hebben wij betoogd dat er te veel onzekerheden aan het dna-bewijs en de getuigenverklaringen kleven. Het hof heeft oog gehad voor deze onzekerheden.”

Voor dna-expert Eikelenboom van het forensische onderzoeksbureau IFS is het de tweede keer in korte tijd dat zijn bevindingen onderuit worden gehaald door een hogere rechter. In september dit jaar bleek een man onterecht veroordeeld voor de Rosmalense flatmoord. De gerechtelijke dwaling was vooral gebaseerd op de rapporten van Eikelenboom en zijn vrouw; volgens het hof gingen hun rapporten uit van verkeerde aannames en interpretaties.

