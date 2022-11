Utopia raakt uit zicht. Heeft ons economische systeem zijn langste tijd gehad?

Een ‘polycrisis’ zo noemde de historicus Adam Tooze het deze zomer: de wereld heeft te maken met zoveel verschillende calamiteiten dat het zo langzamerhand een hele kunst wordt om het overzicht te houden – en niet gedeprimeerd te raken. Energie, inflatie, oorlog in de oostelijke achtertuin, geopolitieke verschuivingen van de VS naar China, spanning rond Taiwan, oprukkend rechts, klimaatverandering.

Zal een toekomstige historicus de kladderadatsch van nu later gaan beschouwen als een majeure overgangsfase naar een toestand waarin de wereld er radicaal anders uit gaat zien? Dat zou betekenen dat een vorig tijdperk kennelijk ten einde is. En daarover gaat Slouching Towards Utopia van Bradford DeLong, economisch historicus en hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Het woord ‘slouching’ is hier moeilijk vertaalbaar. ‘Strompelend’ is wellicht een goede kandidaat.

Wie teruggaat in de tijd, naar het einde van de negentiende eeuw, zou waarschijnlijk hebben verwacht dat we nu, in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw in een paradijs zouden leven, waar niemand zich zorgen zou hoeven maken over de eerste levensbehoeften, en iedereen zat vrije tijd en mogelijkheden had om als mens volledig tot zijn recht te komen.

Op papier zou dat meer dan gerechtvaardigd zijn geweest. DeLong rekent voor dat vóór 1770, toen de Industriële Revolutie in het Verenigd Koninkrijk begon, de productiviteit en welvaart door de eeuwen heen nauwelijks toenamen. De koopkracht van de gemiddelde mens bleef eeuwen-, zelfs millennia-lang grotendeels hetzelfde. Wat er aan trage vooruitgang was werd letterlijk opgegeten door de al even langzaam maar gestaag groeiende bevolking – de mensheid zat vast in een ‘Malthusiaanse hel’ waar geen ontsnapping mogelijk leek.

Zelfs tijdens die eerste, Britse, industriële revolutie ging de vooruitgang niet hard. Als dat tempo van economische en technologische ontwikkeling had doorgezet, zou niet 9 procent, zoals nu, maar de helft van wereldbevolking rond moeten hebben komen van 2 dollar per dag.

Zo ging het niet. Juist toen de bezorgdheid begon toe te nemen dat de steenkool misschien op zou raken, vond na 1870 er een forse technologische en economische doorbraak plaats die het tempo van ontwikkeling jaarlijks zou verviervoudigen ten opzichte van de periode daarvóór. De benzinemotor, moderne chemie, het vliegtuig, elektriciteit en dus licht in huizen en steden, telefonie: bij het tempo waarin nieuwe uitvindingen de samenleving overspoelden verbleekt ons huidige internet-tijdperk bijna.

Cassettebandje

DeLong wijst drie hoofdoorzaken aan voor de welvaartsexplosie die plaatsvond. Globalisering, met name als gevolg van de stoomscheepvaart en nieuwe communicatiemogelijkheden. De opkomst van de moderne onderneming met zijn vergaande interne arbeidsdeling en professioneel management. En de groei van bedrijfslaboratoria, waar uitvinden een doel werd. Bell Telephone Laboratories is daar een voorbeeld van, maar ook het Natuurkundig Laboratorium van Philips, een speeltuin voor geleerden waar het cassettebandje zou worden uitgevonden, een van de eerste synthesizers (in de jaren vijftig al), de compact disc, de CD-rom en een videosysteem dat het later zou afleggen tegen VHS.

In Slouching Towards Utopia begint de twintigste eeuw, kortom, in 1870 en DeLong voert zijn lezers daarna mee op een uitgebreide en fijn opgeschreven tocht door de tijd die komen zou. Een strikt economische geschiedenis is dit niet. Want de strijd om de inrichting van de samenleving, die nodig werd geacht om al die welvaart in goede banen te leiden, is de rode draad in dit boek. Hoe zou die toekomstige maatschappij waar al die welvaart in neer zou slaan er uit moeten zien?

DeLong hanteert hier, als stijlvorm maar ook als inhoudelijk houvast, een tweestrijd tussen twee belangrijke denkers over markt en samenleving. De eerste is Friedrich von Hayek (1899 - 1992), die de vrije markt, even bondig samengevat, als enig en superieur verdelingsmechanisme ziet. Diens tegenpool is hier de filosoof Karl Polanyi (1886-1964), voor wie ‘de markt er voor de mens is’, en niet andersom.

Experimenten

Zo wordt de politiek-economische geschiedschrijving van de lange twintigste eeuw er één van een voortdurende strijd tussen welvaart en sociale rechtvaardigheid. Het fascisme en communisme, maar ook het strikte libertijnse denken of het (neo-)liberalisme moeten volgens DeLong worden gezien als experimenten met het melange tussen de heilzame werking van de vrije markt en de maatschappelijke behoefte aan sociale veiligheid.

De afloop van die strijd is bekend: met de val van het communisme na 1989 waande het liberale model zich het enig overgebleven alternatief – en ging in de overdrive. Maar de stijging van kennis en productiviteit stagneerde al. Pogingen om dat te verhullen met financiële speculatie die zich alleen nog maar voordeed als een welvaartsstijging, resulteerde in de financiële crisis van 2007-2008. Daarna, concludeert DeLong, is een periode aangebroken van lage groei, trage welvaartsstijging en globalisering die steeds meer uit de gratie raakte.

Is er in de tussentijd ooit een voorbeeld geweest van een ideaal melange tussen markt en sociale behoeften? DeLong noemt de sociale markteconomie van na de Tweede Wereldoorlog, in het Noord-Atlantische gebied, als een geslaagd, gedwongen huwelijk tussen Hayek en Polanyi, maar dat model bezweek uiteindelijk onder zijn eigen gewicht in de jaren zeventig. De terugkeer van het onversneden liberalisme daarna bracht wel een stijging van de welvaart, maar de verdeling daarvan begon scheef te lopen: Utopia raakte verder uit zicht.

En zo eindigt DeLongs twintigste eeuw in 2010, na 140 jaar. Had het beter gekund? Hij mijmert nog even over wat er zou zijn gebeurd als er – net als in de jaren dertig – een nieuwe Franklin Roosevelt was opgestaan met een beter antwoord op de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. Maar in plaats daarvan koos het Amerikaanse publiek voor Donald Trump ‘en West-Europa zou het nauwelijks beter doen’.

Vermakelijke pil

Met dat laatste verraadt zich het enige nadeel van een fijn geschreven, leerzame en ook vermakelijke pil van ruim 600 pagina’s: Amerika staat zeer centraal. Dat is, voor een deel, te verdedigen door DeLongs analyse dat het ‘Amerikaanse exceptionalisme’ een bijzondere rol speelde bij veel van de ontwikkelingen die hij beschrijft. Maar Europa komt er in delen van dit werk soms toch wat bekaaid vanaf, om te zwijgen over de 90 procent van de bevolking die niet in het ‘Noord-Atlantische’ gebied leeft en óók slalommend tussen markt en veiligheid zijn weg zoekt.

Kan Adam Tooze’s polycrisis, waarmee dit stuk begon, inderdaad opgevat worden als een optelsom van symptomen van een wereldsysteem dat zijn beste tijd heeft gehad? Een tijdperk dat inderdaad ten einde is? Dat raakt aan de kernvraag, om Bradford DeLoing zelf te citeren: ‘Waarom hebben we, met al onze goddelijke macht om de natuur te beheersen en onszelf te organiseren, zo weinig gedaan om een waarlijk menselijke wereld te bouwen, om in het zicht van onze Utopia’s te geraken?’

Een blik op de toekomst geeft DeLongs boek niet, en dat hoeft ook niet. Misschien zal het vervolg van deze geschiedenis, de eenentwintigste eeuw, zijn zwaartepunt grotendeels in een ander deel van de wereld vinden. Of zal de technologische vooruitgang over een eeuw het hele concept ‘wereld’ op zijn kop kan hebben gezet. Maar bovenal noopt het gapende gat tussen de hoge verwachtingen van eind negentiende eeuw en de realiteit van nu, tot bescheidenheid bij het doen van voorspellingen.



J. Bradford DeLong: Slouching Towards Utopia. An Economic History of the Twentieth Centrury. Basic Books, 624 blz. € 22,95 Slouching Towards Utopia. An Economic History of the Twentieth Centrury. Basic Books, 624 blz. € 22,95 ●●●●●

