Twee agenten neergestoken, één overleden in Brussel

In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn donderdagavond twee agenten neergestoken. Een agent is in het ziekenhuis overleden, de andere verblijft met verwondingen in het ziekenhuis, melden Belgische media. Collega’s van het agentenduo schoten kort na de steekpartij de dader neer, die volgens de Belgische krant De Standaard later in het ziekenhuis overleed.

De agenten werden rond 19.15 uur aangevallen in de Aarschotstraat, die loopt langs het station Brussel-Noord. De overleden agent, een man tussen de 25 en 30 jaar, werd in zijn nek gestoken; waar de andere agent geraakt werd is niet bekend. De dader liep bij zijn arrestatie schotwonden op in het been en in de buik en bezweek later.

Het motief voor de aanval is nog onduidelijk. De man zou volgens De Standaard illegaal in België hebben verbleven en eerder op de dag nog in een politiebureau in Evere hebben geroepen agenten te zullen vermoorden. Na verhoor werd hij vrijgelaten. Bij zijn aanval zou hij volgens meerdere Belgische media ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen, maar dat kon de Belgische politie tegenover de krant niet bevestigen.

De Belgische premier Alexander De Croo uit op Twitter zijn medeleven met de nabestaanden van de omgekomen agent en schrijft te hopen „dat het goed komt met zijn collega in het hospitaal”. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden noemt het „een verschrikkelijk drama” en spreekt van „hartverscheurend nieuws”.