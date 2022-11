De jovialiteit waarmee de onbekende mij begroette had een waarschuwing moeten zijn. Ik kende dat gespeeld-joviale wel, ik was al vaker door studentjes als een oude vriend aangesproken. Het „hé, hallo, weet u dat…” pleeg ik met een geroutineerd „nee, wil ik niet weten, bedankt” te pareren, gevolgd door een verwijzing naar mijn maandelijkse overschrijvingen naar goede doelen.

Toch tuinde ik er van de week weer in. En dat op een inmiddels beruchte plek, voor de Jumbo in de Westerstraat.

„Wees niet bang, u hoeft niets van mij te kopen”, zei de student bij het zien van mijn afwerende blik. Een leugen uiteraard, maar hij bracht ’m goed en snel, dus ik aarzelde, bleef halfslachtig voor hem staan.

Zijn vraag: of ik aan De Regenboog wilde doneren. Ja, ja, natuurlijk, zei ik. Maar niet als ik ergens lid van moet worden want dan kom ik er alleen met de grootste moeite nog vanaf.

Want ja, voegde ik er op seniorentoon aan toe, kon ik maar gewoon iets in je collectebusje stoppen…

Ik dacht aan het gemak waarmee Glennis Grace dit mannetje de mond zou hebben gesnoerd

In gedachten hoorde ik weer de verrukkelijk rammelende collectebussen van vroeger. Hoe simpel was het leven toen! Maar het rammelen heeft plaatsgemaakt voor ondoorgrondelijke digitale systemen waarbij je je hele hebben en houden moet opgeven om de simpelste schenking te kunnen doen.

De student, wiens bleekheid de nasleep van een lange vrolijke nacht suggereerde, knikte opa begripvol toe. Zei in hoog tempo iets over een „open actie”. Van vastleggen zou beslist geen sprake zijn.

En voor ik het wist zaten mijn naam en adres in zijn tablet.

Behalve ergerniswekkend was de jongen ook razendslim. En bovendien, hoe vaak had ík vroeger als studentje in de novemberwind voor daklozen en andere sloebers staan collecteren? Nooit!

Vertwijfeld bleef ik nog maar even staan.

En hup, daar had de bleekneus met zijn voorzichtig opkomende baardgroei mijn leeftijd vastgelegd.

Opeens werd ik boos. Stond ik daar ineens een wildvreemde jongen onder uit de zak te geven. Ik had hem al drie keer gezegd dat ik niets wilde vastleggen en nu gebeurde het verdorie allemaal toch!

Wanhoop. Ingegeven door irritatie en bewondering.

Begon die jongen ondanks zijn handige zinswendingen nog te blozen ook. Maar opgeven deed hij niet. Want inmiddels had hij ook mijn bankrekeningnummer te pakken. En was mijn stemgeluid digitaal vereeuwigd bij wijze van handtekening.

Voor twintig euro was ik donateur van De Regenboog.

„Jij komt er wel”, wierp ik de student toe.

Ik vervolgde mijn weg en dacht aan Glennis Grace. Aan het gemak waarmee de temperamentvolle Jordanese Zangeres dit mannetje de mond zou hebben gesnoerd.

Ook dacht ik aan Better Call Saul: de Netflix-serie over een sluwe en vindingrijke advocaat die langzaam naar foute praktijken afglijdt. Ik kon alleen maar hopen dat de bleekscheet bij de Jumbo, die zojuist een luid protesterende brombeer over de streep had getrokken, het goede zou blijven doen. In dat geval kon de samenleving nog veel moois van hem verwachten.

Auke Kok is schrijver en journalist.