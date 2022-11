Staatsbosbeheer moet 1.600 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer moet de komende maanden ongeveer 1.600 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland om aan de streefcijfers te voldoen. Dat schrijft de organisatie donderdag naar aanleiding van de jaarlijkse helikoptertellingen die het uitvoert.

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor maximaal 500 herten, zo is in 2020 bepaald. Op die manier moet het welzijn van de overgebleven dieren worden gegarandeerd. Het gewenste aantal is al jaren niet bereikt. Vorig jaar liepen er nog zo’n 1.900 herten rond, dit jaar is dat aantal gestegen naar 2.100.

Of het afschieten van de dieren deze winter gaat lukken hangt af van het weer, meldt Staatsbosbeheer. Als het een zachte winter wordt, net als vorig jaar toen er maar 157 herten werden gedood, zal het lastiger worden de dieren af te schieten. Bij lagere temperaturen lopen de dieren in groepen dicht bij elkaar en is het makkelijker ze te schieten.

Het aantal heckrunderen en konikpaarden is ook gegroeid ten opzichte van vorig jaar. In totaal is er voor 600 runderen en paarden plek in de Oostvaardersplassen. Zo’n 100 runderen moeten de komende periode uit gebied gehaald worden, voor ongeveer vijftig paarden wordt een andere locatie gezocht. Indien er geen geschikte gebieden zijn, zullen ze worden afgevoerd naar het slachthuis.

Ophef

In de winter van 2017 en 2018 werd vastgesteld dat er te veel dieren in het gebied rondliepen, waardoor er onvoldoende voedsel was voor alle dieren in het natuurgebied. Daarop werd besloten dat er dieren afgemaakt moesten worden, een besluit dat bij dierenactivisten stuitte op veel weerstand.

Zo kwam het afschieten eind 2019 stil te liggen na bezwaar van dierenorganisaties. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat het besluit tot afschot onvoldoende was onderbouwd, maar de Raad van State draaide die uitspraak terug.

In de winter van 2020 voerden actievoerders dieren in de Oostvaardersplassen illegaal bij, omdat deze volgens hen honger zouden lijden. Staatsbosbeheer deed daarop aangifte van vernieling en sprak tegen dat de dieren in slechte conditie verkeerden. „Sommige paarden zijn aan de dikke kant en de edelherten vertonen normaal gedrag”.

