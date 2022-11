‘Sportminister Conny Helder namens kabinet naar WK in Qatar’

Sportminister Conny Helder (VVD) zal namens het Nederlandse kabinet afreizen naar het WK in Qatar, dat bevestigen ingewijden donderdag aan meerdere media na berichtgeving door RTL Nieuws. Mogelijk zullen in een later stadium, als Nederland de groepsfase overleeft, ook premier Mark Rutte (VVD) of koning Willem-Alexander nog naar Qatar gaan. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon de berichtgeving nog niet bevestigen.

Lees ook: Kabinet legt motie tegen afvaardiging naar WK in Qatar naast zich neer

Het besluit van het kabinet om een afvaardiging naar Qatar te sturen is omstreden. Een meerderheid van de Tweede Kamer had eerder opgeroepen om geen vertegenwoordiging te sturen naar de Golfstaat, onder meer vanwege mensenrechtenschendingen en uitbuiting van arbeidsmigranten bij de bouw van WK-stadions. Medio oktober werd bekend dat het kabinet die oproep naast zich neer zou leggen. „Een Nederlandse Alleingang zou de constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven”, schreef Buitenlandminister Wopke Hoekstra (CDA) toen aan de Tweede Kamer.

Ook benoemde Hoekstra het belang van goede betrekkingen omwille van de „energie-zekerheid” in Nederland. Qatar beschikt over aardgas en aardoliebronnen, die vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende afbouw van de afhankelijkheid van Rusland belangrijker zijn geworden. Ook heeft het land vorig jaar geholpen bij de evacuatie van mensen uit Afghanistan na de machtsovername door de Taliban.

Scherpe afwijzing

Het definitieve besluit kon rekenen op scherpe afwijzing van Kamerleden. Zo noemde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers het „onbegrijpelijk”: „Alles wat er mis is in de voetbalwereld komt samen in dit met omkoping gekochte WK.” SP-Kamerlid Jasper van Dijk benadrukte dat Qatar een „ultraconservatief land” is. „Vrouwenrechten hebben ze niks mee. Homorechten hebben ze niks mee. En ze hanteren moderne slavernij om die stadions daar te bouwen.”

De afgelopen jaren kwamen meerdere verhalen van moderne slavernij bij de bouw van onder andere WK-stadions waar Nederland in zal voetballen. The Guardian meldde in februari 2021 dat meer dan 6.500 gastarbeiders om het leven zijn gekomen in aanloop naar het toernooi, dat op 20 november begint. Van een boycot door het Nederlands elftal was nooit sprake, wel kondigt de KNVB donderdag aan dat de spelers op 17 november aansluitend aan de training in Qatar in gesprek zullen gaan met 20 arbeidsmigranten over de omstandigheden waarin zij moesten werken.