Schouten komt Kamer tegemoet: nieuwe waarborgen in pensioenwet

Sommige partijen zal minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) niet meer kunnen overtuigen van het nieuwe pensioenstelsel. Vooral niet de partijen die donderdag, in de grote zaal van de Tweede Kamer, de meest kritische vragen op haar afvuurden: SP, PVV en partijloos Kamerlid Pieter Omtzigt.

Toch bleef de minister, op de tweede dag van het politieke debat over de pensioenwet, hun vragen uitgebreid – soms in detail – beantwoorden. Ook om de partijen te overtuigen die wél overwegen om haar wet te steunen die de pensioenhervorming regelt. Naast de vier coalitiepartijen zijn dat PvdA, GroenLinks en SGP. Zij kunnen de wet in de huidige Eerste Kamer aan een meerderheid helpen.

En: Schouten kwam de Kamer opnieuw tegemoet. Ze reageerde welwillend op een verzoek van Pieter Omtzigt, die pensioenfondsen wil beperken in de hoeveelheid beleggingsrisico die zij mogen nemen voor jongeren.

Het wetsvoorstel van Schouten is de uitwerking van het pensioenakkoord dat de werkgevers in 2019 sloten met vakbonden en het vorige kabinet. Ieder pensioenfonds heeft nu nog één gezamenlijke pensioenpot. Die wordt opgeknipt in persoonlijke potjes. Daarnaast hoeven de fondsen geen grote financiële reserves meer op te bouwen, waardoor mensen beleggingswinsten sneller terugzien in hun pensioenpotje, maar beleggingsverliezen ook.

Lees ook: De vier grootste knelpunten van de pensioenhervorming

De minister erkende dat er nog genoeg vragen te stellen zijn over haar plan. „Ik ga ook niet doen alsof deze wet het meest perfecte is wat we ooit kunnen bedenken.” Zodra de nieuwe wet is ingevoerd, zei de minister, kan die altijd nog aangepast worden, bijvoorbeeld na ervaringen uit de praktijk.

Maar bovenal wilde Schouten benadrukken wat er gebeurt als haar wetsvoorstel verworpen wordt. „Geen keuze maken is ook een keuze”, zei ze. Bij het huidige stelsel worden „al decennialang” vraagtekens gezet door deskundigen.

Bovendien staat het vertrouwen in het stelsel al jaren onder druk, zei Schouten. „Gepensioneerden ontvangen niet het koopkrachtige pensioen waar zij op rekenden en jongeren hebben het idee dat [...] er voor hen geen vermogen overblijft.”

Extreem beleggingsrisico

De persoonlijke potjes in het nieuwe stelsel zijn volgens Schouten, „persoonlijker en transparanter”. En omdat pensioenfondsen geen grote reserves meer hoeven op te bouwen, kunnen ze „de rendementen eerder uitdelen”.

De nieuwe handreiking die Schouten donderdag deed, ging over het maximale beleggingsrisico waaraan jongeren blootgesteld mogen worden. Nu is zo’n beperking er niet, waardoor jongeren in theorie voor één ingelegde euro meer dan duizend euro kunnen winnen of verliezen. Het fonds laat hen dan als het ware geld ‘lenen’ van oudere werknemers en gepensioneerden in het fonds, voor wie het beleggingsrisico lager is.

„Hun potjes kunnen dan leeg raken”, zei Omtzigt. „Dat is fnuikend.” Schouten wil fondsen niet de mogelijkheid afnemen om jongeren méér risico te laten nemen dan wat ze inleggen. Volgens doorrekeningen leidt dat tot betere resultaten. Wel staat ze ervoor open om daar een maximum aan te verbinden.

Daarmee zou Schouten voor de tweede keer de keuzevrijheid van pensioenfondsen inperken op verzoek van de Tweede Kamer. Na eerdere technische debatten, in kleine commissiezalen, had Schouten al extra waarborgen toegevoegd aan haar wet.

Toen ging het over de manier waarop pensioenfondsen het geld uit hun huidige, grote pensioenpot gaan verdelen over de persoonlijke potjes. Ze kunnen daarvoor twee rekenmethodes gebruiken: de een is relatief simpel, de andere is verfijnder, maar ook ingewikkelder.

Bij die ingewikkelde methode waren extreme uitkomsten mogelijk, waarbij mensen veel minder geld meekrijgen dan nú voor hen gereserveerd is. Op aandringen van de Kamer heeft Schouten bepaald dat fondsen in principe de simpele methode moeten gebruiken. Tenzij ze kunnen aantonen dat ze daarmee niet uit de voeten kunnen. Ook heeft Schouten waarborgen toegevoegd aan de complexere methode: die moeten extreme uitkomsten voorkomen.

‘Niet doorschieten’

Waar Pieter Omtzigt in de debatten blijft aandringen op dit soort regels en waarborgen, vroeg VVD-Kamerlid Bart Smals zich juist af of pensioenfondsen nog wel genoeg keuzemogelijkheden overhouden. „Ik ben bang dat we hier bandbreedtes gaan bepalen waar fondsen niks mee kunnen.”

Dat is precies wat de pensioenfondsen zelf graag benadrukken: er zijn bijna tweehonderd fondsen die onderling sterk verschillen – ze zijn groot of klein, rijk of arm, en hebben relatief oude of jonge deelnemers. Zij hebben de ruimte nodig, vinden de fondsen zelf, om keuzes te maken die aansluiten bij hun situatie.

„Dit is precies het dilemma”, erkende Schouten. „Dat wij kaders gaan aanbrengen die niet passen bij hoe een fonds eruitziet.” Ook zij wil niet doorschieten, zei ze, in het „tot op detailniveau voorschrijven” van regels.

Lees ook: Werkgevers en bonden achter pensioeneis PvdA en GroenLinks

Donderdagavond rond negen uur had Schouten – na negen uur debat – nog lang niet alle vragen van Kamerleden kunnen beantwoorden.

Zo was het nog niet gegaan over de bijna 940.000 werknemers in loondienst – ongeveer 1 op de 8 – die geen pensioenregeling hebben.

PvdA en GroenLinks eisen dat dit aantal werknemers gehalveerd wordt – dat doel zou in de wet moeten komen. Ook willen ze de leeftijd verlagen waarop werknemers uiterlijk beginnen met hun pensioenopbouw, van 21 naar 18 jaar. Daarnaast willen ze dat uitzendkrachten vanaf hun eerste dag pensioen gaan opbouwen.