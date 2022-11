Reddingsschip Ocean Viking met 230 migranten mag aanmeren in Frankrijk

Het reddingsschip Ocean Viking van SOS Mediterranée mag aanmeren in Toulon, een havenstad in het zuiden van Frankrijk. Dat schrijft de hulporganisatie donderdag in een verklaring. Naar verwachting komt het schip vrijdagochtend in de haven aan.

Volgens SOS Mediterranée verblijven 230 migranten op het schip, onder wie 57 kinderen en ongeveer 20 zieken. Drie migranten en een familielid werden donderdagochtend per helikopter in kritieke gezondheidstoestand geëvacueerd van het schip naar een ziekenhuis op het Franse eiland Corsica.

SOS Mediterranée redde de migranten zo’n twintig dagen geleden. De Ocean Viking lag eerst wekenlang voor de Italiaanse kust, maar werd door de regering aldaar geweigerd. Enkele dagen geleden besloot het schip uit te wijken naar Frankrijk.

Strenger immigratiebeleid

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, is Rome „afgeweken van de solidariteit” die EU-landen moeten nastreven met betrekking tot de opvang van migranten. „Wij betreuren het dat Italië niet met dezelfde snelheid en menselijkheid heeft gereageerd als Frankrijk.”

Onder de nieuwe, rechtse regering in Rome geldt een strenger immigratiebeleid in Italië. Schepen van hulporganisaties die migranten in nood op de Middellandse Zee helpen, zouden volgens het nieuwe kabinet mensensmokkel stimuleren. De reddingsschepen mogen niet meer zomaar aanmeren in Italiaanse havens, maar worden eerst grondig gescreend. Daarna mogen alleen de meest kwetsbaren aan land. Behalve de Ocean Viking lagen nog twee andere reddingsschepen met tientallen migranten voor de Italiaanse kust. Zij mochten na overleg met de autoriteiten eerder al aanmeren.

Lees ook: Italië krijgt felle kritiek op de harde aanpak van ngo-schepen