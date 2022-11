Recordaantal toeristen boekte in derde kwartaal overnachting in Nederland

In het derde kwartaal van dit jaar hadden hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties 14,6 miljoen gasten, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een record, net als de bijna 50 miljoen overnachtingen die binnen- en buitenlandse toeristen samen boekten.

Het aantal buitenlandse toeristen gaat weer terug naar niveaus van voor de coronacrisis, terwijl het aantal Nederlandse toeristen dat overnachtingen boekt relatief hoog blijft. Van juli tot en met september ontvingen accommodaties 9,2 miljoen Nederlandse gasten. Dat is nog steeds flink hoger dan de 8 miljoen van dezelfde periode in 2019.

„Afhankelijk van de herkomst van de toeristen zijn bepaalde bestemmingen populairder dan andere”, zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. „Britten, die sinds de coronacrisis weer flink meer naar Nederland komen, gaan vooral naar hotels in Amsterdam. Belgische toeristen bezoeken van oudsher de zand- en heidegebieden in Brabant en Gelderland, en Duitsers gaan vaak naar de Noordzeekust.”

Te veel toeristen

Het is maar de vraag of Nederland al die toeristen aankan, zegt Machiel Lamers, universitair hoofddocent milieubeleid aan de Universiteit van Wageningen. „Steden kampten al voor de coronacrisis met een teveel aan toeristen, en nationale parken zitten überhaupt niet op hen te wachten. Er is al te veel recreatie.”

Lamers biedt een paar mogelijke verklaringen voor het toerismerecord. Zo kan het zijn dat vakantiegangers reizen die zij in de coronacrisis niet konden maken nu inhalen. „Er worden bijvoorbeeld veel internationale evenementen gepland.” Daarnaast is het ook mogelijk dat Nederlanders blijvend hun eigen land als bestemming hebben ontdekt, en vaker zowel in binnen- als buitenland op vakantie gaan. CBS-onderzoeker Bloem kan nog weinig zeggen over de afwegingen van de binnenlandse toeristen. „Daar komen later cijfers over.”

Lees ook De toerist is na corona weer volop teruggekeerd