Psoriasis is meer dan een huidziekte – drie Nijmeegse onderzoekers promoveren erop

Circa een op de veertig mensen krijgt er vroeg of laat mee te maken: psoriasis, de huidziekte die zich kenmerkt door dikke, schilferende plekken op de huid. De plekken zitten veelal op de ellebogen en knieën, maar kunnen over het hele lichaam voorkomen – ook bijvoorbeeld in het gezicht. In perioden waarin de ziekte oplaait, worden de plekken rood en kunnen ze hevig gaan jeuken en pijn doen. „Psoriasis heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven”, zegt dermatoloog Elke de Jong. „Mensen ervaren veel fysiek maar ook sociaal ongemak. We hebben patiënten die nauwelijks meer naar buiten durven.”

De Jong is hoogleraar bij het Radboudumc in Nijmegen. Daar begeleidde ze – in een groot interdisciplinair team – drie jonge onderzoekers die alle drie in oktober een proefschrift verdedigden, over verschillende aspecten van de ziekte.

„Vroeger zagen veel artsen psoriasis alleen als een huidaandoening”, vertelt De Jong. „Tegenwoordig zien we het meer als een systeemziekte, waarbij het immuunsysteem een centrale rol speelt.” Dat vertoont een overreactie, waarbij de productie van huidcellen in de overdrive gaat en veel lokale ontstekingen optreden.

Waardoor de ziekte precies wordt veroorzaakt, is onduidelijk. Ook is onduidelijk wat de relatie is met andere aandoeningen. „Veel van onze patiënten hebben ook gewrichtsontstekingen, suikerziekte, hart- en vaatziekten, overgewicht en depressie”, zegt De Jong. „Maar wat daarbij precies oorzaak en gevolg is, weten we niet. Daarom werken verschillende specialismen samen bij onderzoek en behandeling.”

Trial and error

Psoriasis is niet te genezen, maar wel te behandelen, benadrukt de dermatoloog. „Er bestaan al veel medicijnen waar mensen baat bij hebben”, vertelt ze. „Die stoffen onderdrukken bepaalde aspecten van het immuunsysteem. Sinds 2005 is er een nieuwe groep medicijnen op de markt, de biologics. Die hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling.”

Biologics bestaan uit dierlijke of menselijke eiwitten. Farmaceutische bedrijven gebruiken levende cellen – vaak van bacteriën of dieren – om biologics te maken. De complexe moleculen grijpen specifiek aan op bepaalde punten in het afweersysteem. Daarmee zijn ze effectiever en geven ze minder bijwerkingen dan de al langer bestaande, synthetisch gemaakte psoriasismedicijnen. „Maar ze zijn wel veel duurder”, zegt De Jong. „Soms tot wel enkele tienduizenden euro’s per patiënt per jaar. Daarom hebben ook de klassieke medicijnen nog een plek in de behandeling. Er zijn patiënten die daarmee prima geholpen zijn.”

De zoektocht naar het juiste medicijn is vaak lang en slopend. „Het is een kwestie van trial and error”, zegt immunoloog Hans Koenen, die ook een promovendus begeleidde in het interdisciplinaire team. „Veel liever zouden we natuurlijk tevoren willen weten bij wie welk medicijn het beste zal werken. Dan kun je veel gerichter te werk gaan en veel bijwerkingen voorkomen.”

De heilige graal is volgens Koenen daarom een bloedtest die afwijkingen laat zien in het spectrum van immuuncellen, in de moleculen die zij produceren en in biologische processen in deze cellen. „Daar werken we in Nijmegen aan”, zegt hij. „We zijn nog niet zover, maar uiteindelijk willen we elke patiënt een behandeling op maat kunnen bieden.”

Grote studies

Dat is ingewikkelder dan het lijkt, vertelt reumatoloog Mark Wenink van het Radboudumc, de derde begeleider van het cluster van promotieonderzoeken. „Het immunologische profiel van elke patiënt is anders”, legt hij uit. „Daarom heb je vaak te weinig patiënten in een studie om statistisch sterk te staan. Dat is de reden dat we graag samenwerken in grote Europese projecten: dan kun je patiëntgroepen samenvoegen.”

Er zijn al wel biomarkers gevonden die in kleine studies lijken te correleren met bepaalde ziektekenmerken, vervolgt Wenink, maar daar komt dan zelden een vervolg op. „Dat is het lastige in de wetenschap”, merkt hij op. „Het herhalen van experimenten is niet zo sexy als zelf iets nieuws verzinnen.”

„Maar het gaat absoluut gebeuren, dat typeren op basis van biomarkerprofielen”, voorspelt Koenen. Binnen tien, vijftien jaar? „O, ik denk wel sneller.”

„Qua kosten zal het niet veel uitmaken”, zegt Wenink. „Maar je wilt uiteindelijk gewoon elke patiënt een écht goede behandeling geven.”

Drie Nijmeegse promoties: state-of-the-artdiagnose en behandeling

1. Mirjam Schaap brengt psoriasis in kaart

Hoe ernstig is de psoriasis van deze patiënt? Om die vraag te beantwoorden, kent de arts een score toe op basis van de grootte, roodheid, schilfering en de dikte van psoriasisplekken. „Maar dat is een subjectieve maat, die niets zegt over het toekomstig beloop van de ziekte”, zegt Mirjam Schaap. „Ik onderzocht of je psoriasis ook kunt beoordelen met innovatieve, non-invasieve technieken, en of je daarmee het ziekteverloop kunt voorspellen. Hopelijk kunnen artsen hun patiënten daarmee nog gerichter behandelen.”

Schaap gebruikte een laserapparaat, ontwikkeld door de Universiteit Twente, om de doorbloeding van psoriasisplekken in beeld te brengen. Ze onderzocht of die informatie kan voorspellen of psoriasisplekken gaan uitbreiden. „Wij keken ook naar de doorbloeding van de huid rondom de psoriasisplek”, vertelt Schaap. „Veranderingen die je met het blote oog niet kunt zien, blijken samen te hangen met uitbreiding van de plek over een paar weken.”

Met een relatief kleine dataset van zo’n 1.500 foto’s behaalden we al heel mooie resultaten Mirjam Schaap

Daarnaast kunnen ontstekingseiwitten in de psoriasisplek wellicht waardevolle informatie geven. „Die eiwitten kun je verzamelen met een huidbiopt”, vertelt Schaap, „maar dat is vrij ingrijpend, zeker bij kinderen.” Er bestaan ook pleisters die je op de plek plakt, en die ontstekingseiwitten absorberen. Die kun je vervolgens in het lab analyseren. „Helaas zagen we geen verband tussen de concentraties van deze eiwitten en de ernst van de ziekte bij individuele patiënten. Binnenkort start een groot nationaal onderzoek dat hopelijk eiwitten aan het licht brengt die daarbij wél kunnen helpen.”

Ook onderzocht Schaap of kunstmatige intelligentie kan helpen de ernst van psoriasis automatisch te bepalen op basis van foto’s. „Met een relatief kleine dataset van zo’n 1.500 foto’s behaalden we al heel mooie resultaten”, vertelt ze. „Hopelijk kunnen artsen hiermee in de toekomst de ziekte objectiever beoordelen.”

2. Marloes van Muijen wil de medicijndosis optimaliseren

Voor haar promotieonderzoek haalde Marloes van Muijen data uit BioCapture. Dat is een netwerk van twintig Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van het Radboudumc. Al sinds 2005 verzamelen zij gegevens over psoriasispatiënten die zogeheten biologics gebruiken: een relatief nieuwe en effectieve klasse van medicijnen. „Voordat een middel op de markt komt, doen fabrikanten klinisch onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid”, vertelt Van Muijen. „Dat gebeurt vaak in een relatief gezonde groep patiënten, onder gecontroleerde omstandigheden. Maar het is ook belangrijk te kijken wat een medicijn doet over langere tijd in de praktijk: in een veel grotere, diversere patiëntengroep.”

Het zou ideaal zijn als je voor iedere patiënt de laagste effectieve dosis zou kunnen bepalen Marloes van Muijen

Voor haar onderzoek volgde Van Muijen patiënten die al langere tijd succesvol biologics gebruiken. „Veel van deze mensen hebben aanzienlijk minder klachten dan voorheen”, vertelt ze. „Artsen denken dan wellicht: met deze patiënt gaat het goed, die hoeven we niet meer zo in de gaten te houden. Ik kwam erachter dat dat niet terecht is. Deze patiënten hebben wel degelijk specifieke behoeften. Ook zagen we dat een deel van deze patiënten, ondanks een lage psoriasisactiviteit, alsnog psoriatische artritis ontwikkelt.”

Als artsen hun psoriasispatiënten goed in de gaten houden, kunnen ze proberen het medicijngebruik waar mogelijk af te bouwen. „In principe krijgt iedereen de standaard dosis”, vertelt ze, „van een verder gezond achttienjarig meisje tot een oudere man met overgewicht en suikerziekte. Het zou ideaal zijn als je voor iedere patiënt de laagste effectieve dosis zou kunnen bepalen, om de balans tussen werkzaamheid en bijwerkingen te optimaliseren.”

Van Muijen ontdekte dat veel artsen positief staan tegenover dosisvermindering, maar soms huiverig zijn om eraan te beginnen. „Dat komt doordat er nog weinig studies naar zijn gedaan, en er nog geen richtlijnen voor bestaan. Toekomstig onderzoek zou zich dus daarop moeten richten.”

3. Michelle Mulder wil het ziekteverloop beter voorspellen

Ongeveer een derde van de psoriasispatiënten ontwikkelt na verloop van tijd ook reumatische ontstekingen. „Dit noemen we artritis psoriatica”, vertelt Michelle Mulder, die promoveerde aan de Radboud Universiteit maar haar onderzoek grotendeels uitvoerde bij de Nijmeegse Maartenskliniek. „Deze aandoening kent veel verschijningsvormen, waaronder ontsteking van gewrichten en peesaanhechtingen, huid- en nagelafwijkingen, ‘worstvormige’ vingers en tenen, en ontstekingen aan de wervelkolom.”

De symptomen en ernst daarvan kunnen per patiënt erg verschillen, aldus Mulder. Sommige mensen hebben alleen milde klachten, terwijl de ziekte voor anderen totaal invaliderend kan zijn. „Sommige patiënten komen de trap niet meer op.”

Juist omdat de ziekte zo heterogeen is, is vroege opsporing moeilijk. „Terwijl die wel heel belangrijk is”, zegt Mulder, „om mensen op tijd en doeltreffend te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld door op tijd te zien wie baat kan hebben bij een doorverwijzing naar een reumatoloog.”

We keken naar meer dan honderd verschillende immuunceltypen in het bloed Michelle Mulder

Daarom werkten zij en haar begeleiders aan een manier om deze patiënten te identificeren op basis van bloedonderzoek. „We keken naar meer dan honderd verschillende immuunceltypen in het bloed”, vertelt Mulder. „Op basis van dat totaalbeeld bleken we goed onderscheid te kunnen maken tussen mensen met alleen psoriasis en mensen met daarnaast ook artritis psoriatica. Dat is heel veelbelovend.”

De onderzoekers willen deze ‘fingerprint’-methode fijnslijpen om uiteindelijk het ziekteverloop al vroeg te kunnen voorspellen, ziekteactiviteit te kunnen typeren, en patiënten daardoor ook beter te kunnen behandelen. „Met kunstmatige intelligentie proberen we computers te leren dit onderscheid te maken”, besluit ze. „We zijn nog niet zo ver, maar die kant gaat het zeker op.”

Waar de kliniek al sneller iets mee kan, is een andere bevinding die Mulder deed: veel patiënten hebben baat bij de combinatie van twee ‘klassieke’, relatief goedkope reumamedicijnen. „Dat laat zien dat het soms zinnig is om oude middelen opnieuw te bekijken.”