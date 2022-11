Oudste alfabet-zin gevonden op kam: moge deze slagtand luizen uit hoofdhaar en baard verjagen

De oudst bekende complete zin die geschreven is met alfabetletters is ontdekt in Israël. Hij staat op een vermoedelijk 3.600 jaar oude vrijwel tandeloze luizenkam van ivoor. Met zeventien letters van amper een paar millimeter groot is daar ingekrast in een heel vroeg Kanaänitisch alfabet: „Moge deze slagtand luizen uit hoofdhaar en baard verjagen.”

De kam werd al in 2016 gevonden bij een opgraving in Tell Lachish, tussen Gaza en Jeruzalem. Het bijzonder klein geschreven zinnetje viel pas eind vorig jaar op, bij een nadere inspectie, zo schrijven Israëlische en Amerikaanse onderzoekers in het oktobernummer van hetJerusalem Journal of Archaeology.

Het kleine formaat van de ingekraste letters, die alleen goed zichtbaar zijn bij een bepaalde lichtinval, zal debet zijn aan die trage ontdekking, maar ook het feit dat de kam vreemd genoeg niet in een bronstijd-context werd gevonden, maar temidden van potten die evident uit een veel latere tijd zijn (ca. 600 v.Chr.).

Ook bij herhaalde pogingen bleek een C14-datering van de kam niet mogelijk, maar op grond van de vorm van de letters is de kam evident zo’n duizend jaar ouder dan de potten. Hoe de kam daar ooit tussen is terechtgekomen, is niet duidelijk.

Kanaänitische gastarbeiders

Vermoed wordt dat het alfabetschrift ergens tussen 2000 en 1800 v.Chr. in Egypte en de Sinaï-woestijn ontwikkeld is door Semitische Kanaänitische ‘gastarbeiders’, als een ingrijpende versimpeling van het hiëratische hiërogliefenschrift – met een beperkt aantal tekens die slechts één klank aanduiden.

Het spijkerschrift en hiërogliefenschrift, die veel meer tekens gebruiken, zijn veel ouder en stammen uit 3200 à 3000 v.Chr. De oudste fragmentarische vondsten van dat schrift dateren uit een vallei in Egypte (Wadi el-Hol bij Luxor) en in het zuidwesten van de Sinaï. Op die plek in de Sinaï, Serabit al-Khadim, is onder meer een sfinxbeeldje gevonden met daarop (vermoedelijk) een tekst over de Egyptische godin Hathor. De dateringen van die teksten zijn weinig precies, en lopen uiteen tussen 1800 en 1300 v.Chr. Pas vanaf 1000 v.Chr. komt het alfabet in algemeen gebruik in kuststeden van de Levant, waar het door Feniciërs gestandaardiseerd wordt tot min of meer het alfabet waarin ook deze tekst geschreven is. Van het handvol vroegere alfabet-teksten zijn er eigenlijk maar twee redelijk gedateerd, allebei uit Lachish, net als de luizenkam. Een dolk uit 1700 à 1550 v.Chr. (met onleesbare inscriptie) en een potscherf uit 1450 v.Chr., waarop zoiets staat als ‘...slaaf... honing...’. Op grond van de gelijkenis van de letters denken de Israëlische onderzoekers dat de kam ongeveer even oud moet zijn als de dolk.

Het restant van de kam is 3,5×2,5 cm groot. Foto Menahem Kahana/AFP

Kostbaar bezit

De olifantsivoren kam was toen een kostbaar bezit, een luxe die moet zijn geïmporteerd uit Egypte. Gewone mensen gebruikten een houten of een benen kam. Niettemin zijn de letters vrij laconiek op de kam geschreven: de eerste negen letters van rechts naar links, met de volgende acht daarboven op zijn kop van links naar rechts geschreven (ongetwijfeld door de kam om te draaien) en omdat de laatste letter niet meer paste is die daar weer schuin onder gezet.

De kam is nu 3,5 bij 2,5 cm en is van een bekend type. De tanden zijn afgebroken, maar duidelijk is dat aan de ene kant zes dikke tanden zaten, om de klitten uit het haar te kammen. Aan de andere kant zaten ooit veertien dunnere tanden om luizen en eitjes uit het haar te kammen. Aan die kant zijn op de tweede tand zelfs nog resten van ooit gevangen luizen gevonden: stukjes chitine-huid van het eerste of tweede nimfstadium van luizen. De slagtand heeft zijn opdracht vervuld.