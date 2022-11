Astaat is onzichtbaar, onweegbaar en onmeetbaar

De totale hoeveelheid van het element astaat (ook wel: astatium) in de aardkorst is niet meer dan ongeveer 70 milligram, een hoeveelheid die makkelijk in een luciferkopje zou passen. Maar zo geconcentreerd is het nergens – en als iemand die hoeveelheid bij elkaar zou brengen dan zou alles onmiddellijk verdampen door de warmte geproduceerd door het eigen radioactieve verval.

Natuurlijk astaat bestaat alleen als product van het radioactief verval van zwaardere elementen in de aardkorst, zoals uranium en thorium. Dat is een dynamisch evenwicht. Astaat kent zelf geen stabiele isotopen, vandaar de naam, die in het Grieks instabiel betekent. Het vervalt haast ogenblikkelijk weer tot lichtere elementen. Hier geldt: wie kort bestaat is uiterst zeldzaam. Dat maakt astatium zo ongrijpbaar.

Dmitri Mendelejev, grondlegger van het Periodiek Systeem, vermoedde al dat er een element met atoomnummer 85 moest bestaan. Vanwege zijn plek net onder het element Jood (I) noemde hij het provisorisch eka-jodium. Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw probeerden natuurkundigen als eerste het bestaan ervan aan te tonen, maar astaat liet zich niet makkelijk vangen. Pas in 1940 konden postdoc Dale Corson en doctoraalstudent Kenneth MacKenzie aantonen dat zij het element inderdaad gemaakt hadden. Ze deden dat volgens een methode die Emilio Segré bedacht had; door in een cyclotron bismuth-atomen (Bi-209, atoomnummer 83) te bestralen met heliumkernen. Zo maakten ze At-211, een isotoop met een halfwaardetijd van 7,2 uur.

Intussen is het bestaan van 39 At-isotopen aangetoond. Theoretisch zijn er nog 37 andere At-isotopen mogelijk. Allemaal zijn ze zeer instabiel, met At-213 als recordhouder binnen het Periodiek Systeem met een halfwaardetijd van 125 nanoseconden.

Een opvallend briefje

In deze rubriek zou dit onbekende en uiterst zeldzame element pas veel later aan de beurt zijn gekomen, als er niet een opvallend briefje over was binnengekomen ter redactie: „Voor het geval U aandrang krijgt iets te schrijven over het element astatium, hierbij een exemplaar van mijn proefschrift uit 1971. Er is weinig veranderd sedertdien.” De afzender, Gerard Samson (84 inmiddels), onderzocht als promovendus de chemische eigenschappen van astaat bij het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek in Amsterdam. Hij maakte organische verbindingen met het element dat hij net als de ontdekkers produceerde door bismuth te bestralen in een cyclotron. Dat leverde een minimale hoeveelheid astaat op. „In de orde van miljoenste microgrammen”, vertelt Samson.

Het waren „spookachtige experimenten”, herinnert Samson zich. „Het astaat was onzichtbaar, onweegbaar en onmeetbaar.” Toch wist hij met die minieme hoeveelheid chemische reacties uit te voeren en aan te tonen dat het, zij het „veel minder reactief”, op dezelfde manier kon reageren als de andere halogenen, zoals fluor, chloor, broom en jood. Astaat is met recht „het vijfde halogeen”.

Door het snelle verval moest Samson razendsnel werken, vertelt hij: „’s Ochtends vroeg om vier uur werd het bismuth beschoten, om acht of negen uur kon ik het astaat opzuiveren en om twaalf uur kon ik beginnen met de proeven. Dat ging door tot tien uur ’s avonds. Daarna kon je er niets meer mee. Na 24 uur heb je nog maar 10 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid astaat over.”