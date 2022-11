Onafhankelijke commissie onderzoekt koloniale objecten in Koninklijke Verzamelingen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar koloniale objecten van de Koninklijke Verzamelingen, dat onder meer het familiearchief en de kunstcollectie van de Oranjes beheert. Dit onderzoek moet vragen „over rechtmatigheid en rechtvaardigheid van het beheren” van de spullen beantwoorden, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

De Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (SHVON), die zorg draagt voor het restaureren en conserveren van cultureel erfgoed in de koninklijke stukken, heeft een driekoppige commissie aangesteld om het onderzoek te begeleiden. Zij zullen deskundigen aandragen die de objecten gaan bekijken en zullen aan het eind van het onderzoek met aanbevelingen komen. Het onderzoek zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

De drie leden van de commissie zijn kunsthistoricus en voormalig directeur van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis Rudi Ekkart, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum Valika Smeulders en historicus en voormalig directeur Collecties en Dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek Martin Bossenbroek. Ekkart deed vooral onderzoek naar tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken, Smeulders naar de omgang met koloniaal erfgoed en de omgang met het slavernijverleden in onder meer Nederland, Suriname en Zuid-Afrika. Bossenbroek schreef meerdere boeken over Nederlands-Indië, onder meer over de dekolonisatieoorlog.