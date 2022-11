Het klonk als de noodkreet van een bestuurder die de grond onder zijn voeten voelt schuiven. „Wij-problemen vragen om wij-oplossingen”, orakelde CDA-leider Wopke Hoekstra over migratie op een partijcongres, een paar dagen voordat collega Rutte in hoge nood het ‘wij’ bij de buren even moest komen aansnoeren.

Dat ‘wij’ wordt nogal overvraagd, al jaren. „Zonder wij gaat het niet”, noteerde Paul Scheffer in 2007 al in Het land van aankomst (een hobbelende slagzin die vijf jaar later als motto werd geciteerd in het anti-EU-proefschrift van Thierry Baudet, toen nog in zijn nationalistische aanloopfase).

Het vervelende is dat sommige problemen die ons allemaal raken niet vragen om ‘wij’, maar eerder om ‘zij’-oplossingen. Neem het Toeslagenschandaal, schandvlek op de publieke sector. De oplossing moet niet komen van ‘ons’ – zeker niet van de mensen die er buiten hun schuld de dupe van werden – maar toch echt van een overheid, Belastingdienst en media die zich door een vermeende vox populi lieten opjutten tot een jacht op fraude mét aanzien des persoons. Zij moeten anders gaan werken, niet ‘wij’.

Of het slavernijverleden. Openbare excuses daarvoor zijn geen ‘wij-oplossing’, geparafeerd door elke individuele Nederlander (heroïsche rechtse driftkikkers roepen al om het hardst dat het sorry écht niet namens hen zal zijn). Maar dat hoeft ook helemaal niet. Spijt betuigt niet een ‘wij’ of een ‘algemene volkswil’ maar de Staat der Nederlanden, de officiële erfgenaam van dit historische verleden.

Of de heisa bij de publieke omroep. Zij van Ongehoord Nederland hebben daar voor een flink wij-probleem gezorgd. Dat kan naar het zich laat aanzien best eens uitmonden in kleiner Hilversumse wij – of, beter, een herziening van het hele bestel dat ‘ons allemaal’ moet bedienen.

Het probleem met wervend bedoelde wij-praat is bovendien dat dit retorische speelveld allang is bezet door krachten die ‘ons’ heel anders aanspreken. Op de spirituele kermis is het een gekrakeel van complotgoeroes en extremisten die ons voorhouden dat de staat, al dan niet koudbloedig, onze vijand is. En dan zijn er radicale activisten die hekelen dat wij maar „doorleven alsof er niks aan de hand” is, zoals een auteur die pleit voor hardere klimaatactie zei tegen de Volkskrant. Ja, elke dag gewoon het vuilnis buiten zetten of gaan vergaderen in de gemeenteraad, hoe durven we!

Nu het ‘wij’-alarm dus elke dag afgaat, kan een overheid ons het beste maar op één manier proberen te mobiliseren. Dat is als democratische burgers, die het totaal oneens kunnen zijn – ook over wij-, zij- en jullie-problemen – maar van wie gevraagd kan worden soms een streep te trekken. Tegen antidemocratische gifmengers bijvoorbeeld, die de oorlog verklaren aan alles wat riekt naar zij – aan ons dus.

Sjoerd de Jong schrijft elke donderdag op deze plek een column.