Monsterlijk fris

Vorige maand nog zei Albert Heijn in Trouw stoer geen halveliterblikken Monster-energiedrank meer te verkopen. Nee, geen grote. Maar zijn kleine blikjes energiedrank dan wel oké? In het frisdrankschap zie je waar goede bedoelingen ophouden en commerciële belangen voorrang krijgen. Nieuw bij AH: Rockstar Energy Drink, in drie smaken. Drie blikjes voor 3,87 euro. Voor wie ze zoekt: vlak bij Red Bull en de Nightwatch Extreme Energy. En als je die merken allemaal te duur vindt, omdat je bijvoorbeeld scholier bent, heeft AH ook nog de budgetblikjes voor 0,55 cent. Heb je voor 1,10 een halve liter. Monsterdeal, toch?

