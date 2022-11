Met een rockbus naar het schoolplein

Bandbusjes staan doorgaans niet in de ochtendspits, die van Hippe Gasten wel. Het is dan ook geen gewoon bandje en hun bus is geen gewone bus. Ze hebben een Amerikaanse schoolbus omgebouwd tot een mobiel podium waarmee ze voornamelijk op schoolpleinen spelen. Op doordeweekse dagen rijdt zanger Jon van den Elsen in de vroege ochtend met het gele gevaarte weg uit het Brabantse Erp, vervolgens staan om negen uur basisschoolleerlingen op Nederlandstalige rock ’n roll te springen.

Hippe Gasten speelt al vijftien jaar voor kinderen en volwassenen. Ze zijn, vraag niet hoe, „kei-populair” geworden in China, waar ze meerdere tours deden met vertaalde teksten op een scherm. Maar toen kwam alles stil te liggen. Corona. Ze wilden „iets goeds doen voor kinderen”, en „gewoon spelen, verdomme”. We moeten zo’n schoolbus hebben, dacht Jon.

Daarna ging het snel. Een vrachtwagenchauffeur uit het dorp vond er een uit 1965 die ooit in Boston kinderen rondreed, een camperbouwer van verderop maakte een ingenieus systeem waardoor de zijkant openklapt en er een podium uit komt. Maar meerdere mensen rondom het project haakten af door de druk. Het was juli en voor de eerste schooldag in september stonden al drie optredens op scholen in Boxtel geboekt.

Alles was gepland rondom een supersnelle op- en afbouw van hoogstens een kwartier, maar de bus was half af. Jon brak zijn vakantie af, vroeg ooms, ex-schoonfamilieleden en gepensioneerde Erpenaren om hulp. De invaltoetsenist trok de draden van het mengpaneel door het zijpaneel van de bus: vijf minuten tijdwinst.

Op een speaker hangt een lijstje met opbouwtijden. Het tweede optreden in Boxtel lukte het al in 13 minuut en 19 seconden. Het derde in 13 minuten precies. Tijdens het interview nog vervangt Jon een paar boutjes, scheelt zeker een minuut op het podium.

Kinderen leren stagediven

De bus staat inmiddels symbool voor wat de band belangrijk vindt. „Ik ben in coronatijd anders gaan denken. Vroeger was beroemd worden een deel van mijn motivatie. Dat is helemaal weg.” Als ze spelen, moet elk kind zich welkom en sterk voelen. Daar gaan de teksten van Hippe Gasten over („d’r hangt een touwtje uit m’n deur/ als je d’r hard aan trekt dan ga ik voor je open”). Groep zeven en acht zijn altijd lastig te betrekken, maar die krijgen de taak om andere kinderen op te vangen. Letterlijk: Jon leert ze stagediven, er voor elkaar te zijn.

Die boodschap, zegt hij, begint al op de weg. „Dat geel, het staat voor vrijheid en blijheid.” Andere weggebruikers beginnen de bus spontaan te filmen. Duimpjes omhoog. Hij kan er 100 per uur mee, maar 85 rijdt fijner. Als boerenjongen leerde hij rijden op grote voertuigen. Best handig, want de bus past niet gemakkelijk door elke schoolpleinpoort.

De bus staat ramvol apparatuur, er hangen schermen, er lopen tientallen draden en ze hebben forse speakers mee. „Het moet wel een beetje klinken.” Maar: er is slechts één stoel. En Jon is eigenlijk nogal van de gezelligheid. Dus deze winter gaan ze verder klussen. Met een slimme inrichting kunnen er vier stoelen bij, zodat het een echte bandbus wordt. Er komt een trap naar boven, voor de gitarist, die wil graag op het dak rocken. En misschien kan met een paar foefjes de opbouwtijd nog een minuutje sneller.