Uit korte, hevige regenbuien valt steeds meer neerslag, met alle risico’s van dien

De hoeveelheid regen die uit kortdurende heftige buien valt, neemt veel sneller toe dan verwacht. Dat beschrijven Australische wetenschappers deze donderdag in Science. Ze analyseerden de gegevens van drie weerradarstations in de omgeving van Sydney en komen uit op een toename van maar liefst 20 procent per decennium.

Het zijn juist kortdurende extreme regenbuien die vaak modderstromen, landverschuivingen en puinstromen veroorzaken. „Gemeenschappen hebben bij zulke extreme neerslag minder tijd om te reageren”, schrijft eerste auteur van de publicatie Hooman Ayat in een e-mail. Hij is klimaatwetenschapper aan de universiteit van Melbourne. „Onze rioolsystemen zijn ook niet gebouwd om zulke hoeveelheden aan te kunnen.”

Het is een bekend gegeven dat met de opwarming van de aarde de lucht meer vocht kan bevatten. Als gevolg daarvan nemen regen en neerslagextremen toe. Het principe wordt beschreven door de zogeheten Clausius-Clapeyron-relatie, die stelt dat bij elke graad temperatuurstijging de lucht maximaal 7 procent meer waterdamp kan bevatten.

Stormen en buien

De Australische onderzoekers analyseerden gegevens van weerradarstations over de periode 1997-2017. Radarstations zenden elke 5 tot 10 minuten een elektromagnetische puls uit waarvan een deel – afhankelijk van het materiaal waarop de puls botst – terugkeert bij de radarantenne. Op basis van het terugkerend signaal zijn bijvoorbeeld stormen en buien te onderscheiden.

Nadeel bij het gebruik van slechts één radarstation is dat er gaten in de meet-reeks kunnen zitten. „Door onderhoud, upgrades, en reparatie”, schrijft Ayat. De onderzoekers hebben dat ondervangen door drie radarstations te gebruiken, die elkaar qua meetgebied deels overlappen. Bijkomend voordeel is dat ze stormen over een groter gebied konden volgen.

Een toename van kortdurende heftige buien is op meer plekken gezien, maar niet eerder zo sterk. KNMI-medewerkers Geert Lenderink en Erik van den Meijgaard beschreven het al in 2008 voor De Bilt. In hun studie, gepubliceerd in Nature Geoscience, concluderen ze dat de uurlijkse neerslag tijdens extreme buien met 14 procent per graad opwarming toeneemt. Dat is twee keer zo veel als de Clausius-Clapeyron-relatie beschrijft. „Het idee is dat bij opwarming de dynamiek van wolken verandert, en daardoor ook de verdeling van de neerslag over de dag”, zegt Pier Siebesma, hoogleraar atmosfeer, weer en klimaat aan de TU Delft en tevens verbonden aan het KNMI. Hij was niet bij de studie betrokken.

Een mogelijke verklaring heeft Elizabeth Kendon, hoogleraar klimaatwetenschappen aan de universiteit van Bristol en tevens verbonden aan het MetOffice (het Britse KNMI). „Als kortdurende buien heftiger worden, en meer neerslag uitstorten, duurt het daarna langer voor wolken om weer op te laden.” Ook Kendon was niet bij het onderzoek betrokken.

Kendon en Siebesma vinden de tijdreeks van het nu gepubliceerde onderzoek allebei aan de erg korte kant, twintig jaar. Kendon zegt dat ze neerslaggegevens van kortdurende buien in het Verenigd Koninkrijk heeft onderzocht, en daarin ook een trend heeft ontdekt. „Maar die koppelen we vooralsnog aan natuurlijke variatie, die groot is.” Het is dus maar de vraag of klimaatverandering de oorzaak is.

Verzadigd met waterdamp

Dit heeft ook te maken met een ander kritiekpunt van Siebesma. De Australische onderzoekers hebben de hoeveelheid neerslag enkel als functie van de tijd onderzocht. „Dan is het lastig om er een bijbehorende oorzaak uit te halen.” Siebesma zelf doet, samen met Lenderink, ook onderzoek aan extreme regenbuien, maar koppelt dat aan de temperatuur van het dauwpunt, het punt waarbij lucht verzadigd is met waterdamp en wolken vormt. De dauwpuntstemperatuur neemt toe met opwarming.

Met de opwarming van de aarde worden extreme buien niet alleen intenser, zegt Siebesma. „We zien, met behulp van Nederlandse regenmeters, ook dat buien groter in afmeting worden.” Kendon voegt daar nog een andere trend aan toe. „Het lijkt er op dat depressies langer kunnen blijven hangen, waardoor de regen veel meer op één plek valt.” De heftige buien en daaropvolgende overstromingen vorig jaar zomer in Duitsland, België en Limburg zijn er een voorbeeld van.