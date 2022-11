Medepleger aanslag Telegraafgebouw in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel

De 29-jarige Bilal el H. is in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor het plegen van een aanslag op De Telegraaf. Dat meldt het gerechtshof donderdag. Eerder legde de Amsterdamse rechtbank El H., die wordt gezien als de leider van de groep, nog tien jaar celstraf op.

Volgens het hof was de brandstichting bij het Telegraafgebouw een gerichte actie tegen De Telegraaf en de persvrijheid. El H. speelde een belangrijke rol bij deze poging om de persvrijheid aan te tasten, aldus het hof. De straf is hoger dan de door de rechtbank opgelegde tien jaar omdat het hof, anders dan de rechtbank, bewezen acht dat „de criminele organisatie waaraan de man leiding gaf tevens het oogmerk op brandstichting had”.

In het hoger beroep werden ook de zaken tegen twee andere mannen die betrokken waren bij de aanslag behandeld. Zij worden alleen verdacht van het helen van de auto die later als vluchtauto werd gebruikt. Beiden zijn tot 75 dagen gevangenisstraf veroordeeld.

In de zomer van 2018 reed een gestolen bestelbus in op het redactiegebouw van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. De auto werd later in brand gestoken door de bestuurder, waardoor het pand van de krant beschadigd raakte. Niemand raakte bij de aanslag gewond. Zes medeplichtigen kregen straffen opgelegd, uiteenlopend van een geldboete tot 4,5 jaar cel.