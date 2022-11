Literair vertalers over hun moeilijkste zin

Mattho Mandersloot: ‘Ik ging naar Seoel om wereldkampioen te worden’

Foto Geonha Choi

De moeilijkste zin volgens Mattho Mandersloot Ingekorte zin uit gedicht van Kim Hwiseung, 1991 Vertaling:

Men zegt dat hij aan takken bungelt, salto na salto maakt en ginnegapt om ieder wissewasje, dat hij bij de vleet bananen eet en als hij dat beu is, hop daar gaat hij, naar de volgende boom en die erna, slingerend van hot naar her, zogenaamd op zoek naar een of ander hebbeding totdat hij verlegen wordt en zich naar de grond laat zakken om daar op trillende poten voort te waggelen, staart tussen de benen. Ingekorte zin uit gedicht van Kim Hwiseung, 2022

‘Elke strofe uit dit gedicht, dat ik vertaalde voor een lezing, bestaat uit één lange, doordenderende zin. Deze strofe in het bijzonder bevat een hoge mate van geluidssymboliek. In talen als het Japans en het Koreaans zitten heel veel ‘mimetische’ woorden, die een gevoel of een situatie via hun klank tot uiting brengen. In het Nederlands vinden we natuurlijk ook klanknabootsing, onomatopeeën, in woorden als ‘sissen’ en ‘zoemen’, maar als vertaler moet ik vaak een creatieve oplossing verzinnen. In dit geval heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk met klanken te spelen: ‘ginnegappen’ roept bijvoorbeeld speelsere associaties op dan ‘giechelen’ – je hoort hem als het ware lachen om zijn eigen grap – en de klank van het heerlijke Nederlandse woord ‘waggelen’ suggereert de beweging. En zo hobbelt hij het gedicht uit…

Waarom Koreaans? Dat is een samenloop geweest. Ik ging naar Seoel om wereldkampioen te worden. Op mijn zeventiende kreeg ik de mogelijkheid om negen maanden te trainen bij een beroemde taekwondo-grootmeester. Dat was een jongensdroom en ik heb de sport jarenlang, ook naast mijn studie, op hoog niveau beoefend. Maar in 2018 heb ik de knoop doorgehakt: wereldkampioen word ik niet maar met dat Koreaans ga ik door. Er bestaat geen Koreaans-Nederlands woordenboek, wel een degelijk Koreaans-Engels woordenboek maar zelfs daar zitten lacunes in. Het echte woordenboek ontstaat eigenlijk in mijn hoofd. Als ik er niet uit zou komen, kan ik altijd nog een beroep doen op ‘native speakers’. Of op internationale vertalers van het Koreaans literair vertaalinstituut, met wie ik twee jaar samenwerkte in een workshop waarbij we constant elkaars vertaalwerk becommentarieerden. De Koreaanse cultuur is booming: film, muziek en dus ook literatuur. Mijn vertaalopdrachten lopen al tot maart 2023 en er zijn nog zeeën aan prachtige boeken en films die vertaald en ondertiteld moeten worden, dus ik houd mijn blik op het oneindige; misschien zit die jongen die wereldkampioen wilde worden, nog steeds wel in mij.’

Mattho Mandersloot (1994): vertaler Koreaans-Nederlands. Bekend van: Liefde in de grote stad van Sang Young Park. Maar ook van gedichten en romans zoals Het huis met de kersenbloesem van Sun-mi Hwang en de internationale bestseller Kim -Jiyoung, geboren in 1982 van Nam-Joo Cho. Werkt nu aan: vertaling van het langverwachte nieuwe boek van Han Kang (‘de belangrijkste naam in de wereld van de hedendaagse Koreaanse literatuur’).

Karina van Santen en Martine Vosmaer: ‘Zo moeilijk als Ali Smith is, zo gemakkelijk is Rushdie’

Foto Pepijn Kouwenberg

De moeilijkste zin volgens Karina van Santen en Martine Vosmaer No, she said, the voice wasn’t weird. (…) No, it’s the thing it said, what it said, that was weird. (…) What did it say? I said. Curlew or curfew. It said what? (…) I mean, I know what curlew means, she said, and I know what curfew means. But I don’t know what the game is here. Uit: Companion Piece van Ali Smith Vertaling: Nee, zei ze, het stémgeluid was niet raar. (…) Nee, het zijn de woorden die het zei, wat het zei, dat raar was. (…) Wat zei het? zei ik. Curlew or curfew. Het zei wat? (…) Ik bedoel, ik weet inmiddels dat curlew wulp betekent, zei ze en ik weet dat curfew avondklok betekent. Maar ik weet niet waar het in dit geval om gaat. Uit: Gezelschap van Ali Smith

‘Het is niet zozeer een moeilijke zin als wel een gewaagde oplossing. Ali Smith vertalen is op de millimeter vertalen. Ze schrijft puntig en vol woordspelingen. We hebben eerst geprobeerd een vertaling voor curlew/curfew te vinden. Sperwer/spertijd bijvoorbeeld. Een spervuur van sperwers. Maar doordat de curlew, de wulp, in het boek uitputtend beschreven wordt, konden we er geen andere vogel van maken. Verzin dan maar eens een woord dat één letter verschilt van ‘wulp’ en bovendien iets met tijd betekent. We hebben het daarom in het Engels laten staan. Daarnaast stuitten we op een probleem dat vaak voorkomt bij vertalen uit het Engels. Naar het woord ‘voice’ wordt terugverwezen met ‘it’. Maar ‘stem’ is een ‘de’-woord. Omdat het hier geen man of vrouw mocht zijn, hebben we er ‘stemgeluid’ van gemaakt, een onzijdig woord. Dit gepuzzel is trouwens precies wat vertalen zo leuk maakt. Het voordeel van samen vertalen is dat je kunt sparren; waar de een vastloopt komt de ander met een oplossing. We sturen de stukken tekst wel vijf keer heen en weer en zijn ook genadeloos in het veranderen van de vertaling van de ander. Kill your darlings werd ons op het Instituut voor Vertaalkunde al ingeprent, maar wij maken dus ook gehakt van de ‘darlings’ van de ander. Nadelen van met z’n tweeën vertalen zijn hooguit dat het niet twee keer zo snel gaat, dus financieel is het niet handig. En soms denk je te gemakkelijk: de ander kijkt er nog wel naar, waardoor bepaalde kwesties blijven zitten tot in de eerste of tweede drukproef. We vertalen nu het nieuwe boek van Salman Rushdie; zo moeilijk als Ali Smith kan zijn, zo gemakkelijk is Rushdie om te vertalen omdat hij zulke duidelijke zinnen schrijft. Vroeger waren dit soort teksten, met veel verwijzingen naar politiek, andere culturen en literatuur, heel tijdrovend en moesten we veel opzoeken in de bibliotheek. Gelukkig is er nu internet. Een zegen voor de vertaler.’

Karina van Santen (1956) en Martine Vosmaer (1946): vertalers Engels-Nederlands (en ook Afrikaans-Nederlands). Bekend van: Vertaalden meer dan 150 boeken waaronder die van Salman Rushdie, Ali Smith en kortgeleden Kassa 19 van Claire-Louise Bennett. Werken al meer dan 35 jaar samen. Nu bezig met: Victory City van Salman Rushdie

Djûke Poppinga: ‘In één alinea kan de tijd wel drie of vier keer wisselen’

Foto Pepijn Kouwenberg

De moeilijkste zin volgens Djûke Poppinga Ingekorte zin uit Syrische gevangenisroman van Mustafa Khalifa uit 2008 Vertaling: Ze lieten ons binnen. We kregen allemaal een stuk zeep naar ons hoofd geslingerd. Er werd gescholden en ze peperden ons vooral in dat we niet met elkaar mochten vozen. Ze wisten heus wel dat we allemaal homo’s waren. Ingekorte zin uit: De schelp (1922) van Syrische schrijver Mustafa Khalifa

‘Het is een passage over het baden in de gevangenis. De zin is grof bedoeld. Dat zie je door het gebruik van het woord loeti (afgeleid van de bijbelse naam Lot) dat ‘sodomiet’, ‘pederast’, ‘homofiel’ betekent. Omdat het geschreven Arabisch een wat formeler karakter heeft dan het Nederlands, kies ik dan voor een krachtig idioom: ‘geslingerd’ (in plaats van ‘slaan’) of ‘vozen’ (in plaats van ‘sodomie bedrijven’). Het hangt ook wel van de roman af of ik de woordkeuze aanpas – bij een roman van Nagieb Mahfoez zou ik dat minder snel doen. Alle Arabische landen hebben dezelfde Arabische schrijftaal en elk land heeft zijn eigen dialect. Het dialect van Mustafa Khalifa is Syrisch. Dat zie je soms terug in het idioom en in de dialogen. Maar afgezien daarvan is er dus geen verschil tussen een Egyptische, Marokkaanse, Libanese of Syrische roman.

Eigenlijk bestaan er in het Arabisch geen moeilijke of gemakkelijke zinnen. Elke Arabische zin levert dilemma’s op bij het vertalen doordat het Arabisch qua grammatica, zinsstructuur en idioom ver af staat van Europese talen. Gemakkelijk oplosbare verschillen zijn bijvoorbeeld dat de tegenwoordige tijd van het koppelwerkwoord ‘zijn’ in het Arabisch nauwelijks wordt gebruikt (‘zij moe’ in plaats van ‘zij is moe’) of dat hetzelfde woord meerdere keren wordt herhaald in een zin waardoor je als vertaler vele equivalenten moet zoeken omdat het anders in het Nederlands lelijk is. Maar er zijn ook ontelbare kenmerken van het Arabisch die wel problemen opleveren. Zo kan er in het Arabische in één alinea soms wel drie of vier keer van tijd gewisseld worden. In het Nederlands leidt dat vaak tot een vervreemding die niet zo bedoeld is. Het Arabisch kent daarnaast geen systematische interpunctie. Dat is historisch zo gegroeid. Lange zinnen worden aan elkaar geregen door voegwoorden en kunnen soms wel een hele pagina of zelfs meer beslaan. Bij vertalingen is de oplossing doorgaans om een zin in kleinere segmenten op te knippen, zoals ik hier heb gedaan. Je ontkomt er vaak niet aan. Maar als het wel lukt en als ik het gevoel heb dat het een reden heeft, probeer ik de lange zin te handhaven.’

Djûke Poppinga (1956): vertaler Arabisch-Nederlands uit verschillende Arabische landen waaronder Egypte, Syrië, Libanon en Marokko. Bekend van: de Libanese schrijfster Hanaan al-Sjaikh van wie ze bijna het gehele oeuvre vertaalde waarvan Het verhaal van Zahra het bekendst is. Ook vertaalde ze een aantal titels van Nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez, waaronder haar favoriet, De Midaksteeg. Leverde net haar zestigste roman in. Werkt nu aan: de vertaling van een roman van de Palestijnse schrijfster Adania Shibli over een jonge Palestijnse journaliste die in de bezette gebieden op zoek gaat naar het verhaal achter een verkrachtingsincident dat in 1949 heeft plaatsgevonden.

Manik Sarkar: ‘Soms is het leuk om je als vertaler even te laten zien’

Foto Pepijn Kouwenberg

De moeilijkste zin volgens Manik Sarkar ‘Calomnies!’ en ‘Ces procédés sont ignobles!’ uit: Thérapie de groupe 2: Ce qui se conçoit bien van Manu Larcenet Vertaling: ‘Laster!’ en ‘Abject en infaam!’ Uit: Groepstherapie II: Wat men goed begrijpt van Manu Larcenet

‘Volgens mij is er bij het vertalen weinig moeilijker dan korte zinnen met veel zeggingskracht. Sinds een paar jaar vertaal ik naast ‘klassieke’ literatuur ook graphic novels. In Groepstherapie II van de Franse cartoonist Manu Larcenet komt een talkshowgesprek voor tussen de zeventiende-eeuwse Franse schrijver Boileau en de ‘ik’, een alter ego van de auteur, die hem er in gezwollen bewoordingen van beschuldigt een marionet te zijn van het grootkapitaal. Hierop reageert Boileau met twee tekstballonnen, waarvan de eerste het woord Calomnies! bevat (‘Laster!’) en het tweede de zin Ces procédés sont ignobles!. Op die korte zin heb ik lang zitten broeden. Hier moest iets komen dat zowel arrogant, gedragen, ouderwets als scherp was. De letterlijke vertaling zou uitkomen op ‘Deze gang van zaken is onwaardig’ wat niet bepaald soepel loopt en al helemaal niet dezelfde directheid en boosheid uitstraalt. Ik moest dus iets vinden dat klinkt als een uitroep en nog grappig is ook. En dat bovenal in die krappe tekstballon past…

Uiteindelijk kwam ik uit op ‘Abject en infaam!’, de stopwoordjes van Bram Moszkowicz uit de tijd dat hij nog advocaat was. Wat betekenis betreft komt dat in de buurt van het origineel, maar wat belangrijker is: het past perfect in de context. Bovendien is het iets wat ik me niet vaak veroorloof: een vertalersgrapje. Want veel Nederlandse lezers zullen dit herkennen als een knipoog naar die strafpleiter, en dan zullen ze er misschien een ogenblik bij stilstaan dat deze tekst door een vertaler onderhanden is genomen. Vertalers worden geacht onzichtbaar te zijn, maar soms is het leuk om jezelf heel even te laten zien.

Zinnen kunnen ook op een heel andere manier lastig zijn; voor het meest recente boek dat ik vertaalde – Ngando et autres histoires van Paul Lomami-Tshibamba – moest ik me verdiepen in de Congolese cultuur maar toegankelijke informatie was nauwelijks te vinden. En jaren geleden vertaalde ik Over mannen van Laurent Mauvignier, waarin een folterscene voorkwam die zo gruwelijk was dat ik er letterlijk wakker van heb gelegen en waar ik nu, jaren later, nog steeds liever niet aan terugdenk. Het voelde alsof ik met een hand voor mijn ogen tussen m’n vingers door naar het scherm gluurde.’