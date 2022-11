KFC stelde Duitsers voor Kristallnacht te ‘vieren’ met gesmolten kaas op de krokante kip

Gesmolten kaas op je krokante kip om stil te staan bij vierhonderd vermoorde en ruim dertigduizend naar concentratiekampen vervoerde Joden. Een onsmakelijk idee, maar dat legde KFC klanten in Duitsland woensdagmiddag middels een pushmelding voor, vlak voordat Kristallnacht ‘s avonds werd herdacht. Met opnieuw een pushmelding bood de fastfoodketen een uur later excuses aan voor het „incorrecte en ongepaste bericht”.

Het bericht van KFC was het gevolg van een fout, beweerde het bedrijf in een verklaring. KFC stuurt semi-geautomatiseerde pushberichten met aanbiedingen die per land zijn gekoppeld aan nationale feest- en herdenkingsdagen. „In dit geval is ons specifieke beoordelingsproces niet goed gevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat dit bericht onbedoeld is verspreid.” Het fastfoodbedrijf heeft inmiddels alle communicatie via de app stilgelegd.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 voerden leden van de Sturmabteilung van Hitler in heel Duitsland aanvallen uit op Joodse winkels, huizen en synagogen. Dronken knokploegen trapten Joodse deuren in en vielen met knuppels en bijlen binnen. De Duitse burgerbevolking keek toe. Zeker vierhonderd Duitse Joden werden tijdens Kristallnacht vermoord, duizenden raakten gewond. Ongeveer dertigduizend Joden werden opgepakt en naar concentratiekampen vervoerd.