‘Je ziet hier áltijd schepen varen’, zegt de luchtfotograaf van de Rotterdamse haven

Het meeste indrukwekkend vindt Herman IJsseling de omvang van de Rotterdamse haven. „Het begint aan de kust, bij de Tweede Maasvlakte. Dan gaat het dertig kilometer landinwaarts, allemaal havens en industrie. Het is een soort kloppend hart aan activiteiten. Je ziet áltijd schepen varen.”

IJsseling (58), ruim 35 jaar gespecialiseerd maritiem luchtfotograaf met vliegveld Texel als uitvalsbasis, bracht onlangs Port of Rotterdam uit, een boek vol met foto’s van de Rotterdamse haven en industrie. Voor zijn bedrijf Flying Focus Luchtfotografie vliegt hij zeker één keer per week in de buurt van de Rotterdamse haven. Zijn opdrachtgevers zitten voornamelijk in de maritieme sector en de industrie, zo vloog hij deze week nog voor Shell naar Engeland.

Hij heeft drie fotovliegtuigen die speciaal zijn aangepast voor maritieme luchtfotografie, met fotoluiken, veiligheidsuitrusting en een marifoon voor de maritieme communicatie. Hij fotografeert voornamelijk schepen en offshore activiteiten maar ook havensituaties – laden, lossen, vertrekkende schepen. IJsseling zegt meer dan 10.000 schepen en offshore installaties te hebben gefotografeerd.

De wereld rond de Rotterdamse haven en op de Noordzee heeft Herman IJsseling ingrijpend zien veranderen, sinds hij in de zomer van 1986 zijn eerste vlucht naar Rotterdam uitvoerde. „Er zijn weinig open plekken meer op de Noordzee, door de komst van windmolenparken. En er zijn meer ankerplekken bijgekomen. Er is nog meer intensieve olie- en gaswinning.”

Sinds de oorlog in Oekraïne is het werk voor bedrijven in de olie- en gaswinning toegenomen. „Die sector was een tijd slecht renderend, nu is er weer geld voor foto’s.” De laatste jaren is hij ook druk met offshore windparken. „De installatie fotograferen, het transport van de onderdelen, het bijhouden van de bouw van een park. Voor sommige windparken vliegen we wel twintig keer.” In de beginjaren deed hij veel voor de visserij, maar hij maakte de „teloorgang” van die sector mee.

Bekendheid verwierf zijn bedrijf met stormvluchten boven de Noordzee. Daar schaften ze een tweemotorige Cessna Skymaster voor aan, waarmee tot windkracht 10 gevlogen kan worden. „We hebben er vier vliegers voor opgeleid.” Met die stormfoto’s, brengen ze kalenders en boeken uit.

IJsseling heeft bij de havenfotografie soms „geluksmomentjes”, vertelt hij. Zoals wanneer hij ’s ochtends vroeg over Rotterdam vliegt, met laaghangende bewolking en een mooie plaat van de Erasmusbrug kan schieten. „Of als het ergens heel erg druk is en helemaal vol ligt met tankers. Dit werk verveelt nooit.”

Port of Rotterdam (144 pagina’s) kost €34,50 en is onder meer verkrijgbaar in boekhandels Donner en Snoek en via www.flyingfocus.nl