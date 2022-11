Internationale natuurorganisatie: verwijder ‘brutale’ wolven van de Hoge Veluwe

Nederland had steviger moeten ingrijpen tegen „brutale” wolven op de Hoge Veluwe. Dat zegt het Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), een werkgroep van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), donderdag in een verklaring. Het LCIE vindt het zorgelijk dat Nederland de internationale richtlijnen niet volgt en zegt dat de autoriteiten de wolven die onvoldoende mensschuw zijn geworden, moet verwijderen.

Nederland heeft een actieplan voor de aanpak van brutale wolven (wolven die herhaaldelijk binnen dertig meter van omstanders komen), maar daar ziet de LCIE naar eigen zeggen niets van terug. Volgens de werkgroep is het „gebrek aan interventie” sinds de eerste meldingen over de wolven – zoals het uitblijven van gps-halsbanden – „zorgwekkend”. Ook de gewenning van de wolven, die bezoekers van de Hoge Veluwe niet meer zouden mijden, noemt ze alarmerend. Als gevolg van die gewenning en het gebrek aan interventie is volgens LCIE een gevaarlijke situatie ontstaan.

„Wolven zijn van nature bang voor mensen en houden afstand. Ze kunnen echter gewend raken aan menselijke aanwezigheid en waarnemen dat mensen geen bedreiging vormen”, aldus LCIE. „Nauwe contacten met de mens moeten worden vermeden” en „elk contact van die aard” moet geëvalueerd worden zodat omstanders en buurtbewoners veilig blijven.

Volgens de werkgroep moet de wolf nauwlettend in de gaten gehouden worden door hem uit te rusten met een gps-halsband en moet niet-dodelijke afschrikking de dieren minder brutaal maken. Maar dat wordt niet of onvoldoende gedaan, zegt het LCIE. De Nederlandse autoriteiten „wilden de wolf geen halsband om doen en hebben slechts besloten tot afschrikking door middel van paintballschoten”.

‘Brede maatschappelijke dialoog’

Woensdagavond kondigde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) aan een „brede maatschappelijke dialoog” te willen over de wolf in Nederland. Hiervoor zal ze in gesprek gaan met de Raad voor Dieraangelegenheden. Van der Wal zegt zich zorgen te maken over de discussie die volgens haar nu is „gebaseerd op angst en ophef”. Hoe de dialoog wordt vormgegeven is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder van de minister zal „iedereen die een rol speelt in het debat” worden uitgenodigd om mee te praten. Op die manier wil de minister bespreken of die angst voor de wolf terecht is en welke positie het dier kan hebben in de Nederlandse natuur.

Het aantal wolven in Nederland neemt nog steeds toe. Behalve de roedel wolven op de Veluwe zijn er waarschijnlijk nog drie paren; een in Drenthe of Friesland en twee mogelijke paren op de Veluwe. Dat meldt Bij12, die meldingen en nieuws over wolven bijhoudt. Daarnaast zouden minimaal elf zwervende wolven verspreid door het land trekken.