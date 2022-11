Inspecteur: jeugdinrichtingen onvoldoende in staat jongeren goed te helpen

Justitiële jeugdinrichtingen zijn door aanhoudende capaciteits- en personeelstekorten „structureel onvoldoende in staat” jongeren die tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld goed te behandelen en te resocialiseren. Ook het „beschermen van de maatschappelijke veiligheid” kan niet goed worden gerealiseerd.

Die conclusies staan in een brief die Hans Faber, hoofdinspecteur rechtsbescherming en executie, donderdag naar minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) heeft gestuurd namens vier inspecties. Sinds juli vorig jaar hebben deze vier inspecties het toezicht op de jeugdinrichtingen geïntensiveerd. In een justitiële jeugdinrichting worden jongeren (tot 23 jaar) geplaatst die verdacht worden van een delict of hiervoor zijn veroordeeld. Zij moeten in een veilige omgeving intensieve begeleiding krijgen via passende behandeling, scholing en opvoeding. Doel is te voorkomen dat de jongeren weer in de fout gaan nadat ze vrij zijn gekomen. Een jaar geleden heeft de minister extra maatregelen genomen in de hoop de personele tekorten te verhelpen.

Voorkomen recidive lukt niet

Faber schrijft dat „ondanks alle inspanningen de kwaliteit van de taakuitvoering” in de jeugdinrichtingen nog steeds niet op orde is. Hierdoor blijft de „urgente en noodzakelijke” behandeling en een „verantwoord verblijf” van jeugdigen in justitiële inrichtingen uit. Het voorkomen van recidive door veroordeelde jongeren lukt niet. De inspecties oordelen dat er „een kritische grens is bereikt”. De minister wordt opgeroepen in te grijpen.

Vanaf nu zouden volgens hoofdinspecteur Faber veroordeelde jongeren alleen in een justitiële inrichting moeten worden geplaatst als die „een verantwoord verblijf en passende behandeling kan garanderen”. Er moet een „passend dagprogramma” zijn en toezicht per groep van bij voorkeur drie gekwalificeerde groepsleiders gedurende de dag.

De inspecties vinden het „niet langer verantwoord” voor jeugdigen maar ook niet voor „de veiligheid en werkdruk van het personeel binnen” de inrichtingen om nieuwe justitiële jeugdigen op te nemen „zolang er interne wachtlijsten zijn”. De inspecties roepen de minister tevens op om „tot een oplossing te komen voor de wachtlijst van 82 zelfmelders waarvan het merendeel inmiddels ruim twee jaar of langer geleden is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf”. Zelfmelders zijn jongeren die veroordeeld zijn tot een vrijheidsstraf en zich zelf moeten melden bij een gevangenis.

Groepsgrootte overschreden

De norm voor de groepsgrootte op de langverblijf-afdelingen wordt volgens de inspecties „al meerdere jaren structureel overschreden”. Medewerkers hebben onvoldoende tijd de justitiële jeugdige te leren kennen en hun stemming te peilen. „Hierdoor neemt het aantal geweldsincidenten toe en komt de veiligheid binnen (en buiten) de inrichting onder druk te staan”.

Faber schrijft ook dat de interne veiligheid in de jeugdinrichtingen onder druk staat. „Er is veel wisselend personeel waardoor er gebrek is aan stabiliteit in de teams en gebrek aan kennis over de justitiële jeugdigen. Er is onvoldoende tijd voor urinetesten en kamercontroles waardoor er minder toezicht is”. De inspecteur laat weten dat „er meerdere grote incidenten hebben plaatsgevonden die gerelateerd zijn aan de werkdruk van het personeel”. De hoge werkdruk heeft gezondheidsklachten en uitval tot gevolg. Het ziekteverzuim binnen de jeugdinrichtingen zou inmiddels zijn opgelopen „tot soms bijna zeventien procent”.

Volgens de inspecties doen de rechterlijke macht en de kinderbescherming er verstandig aan meer rekening te houden met de problemen in de overbelaste jeugdinrichtingen. In navolging van eerder advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugd pleiten de inspecties voor „betekenisvollere sancties”.

