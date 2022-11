In stakingsland Frankrijk gaan 50 medewerkers wel erg ver: zij hebben het werk al ruim vijf jaar neergelegd

Dat Fransen graag staken, is welbekend. Om de zoveel weken liggen het schoolsysteem, het openbaar vervoer of de ziekenhuizen plat als er weer eens een stakingsdag plaatsvindt. Volgens cijfers van Statista is Frankrijk zelfs de absolute kampioen op het gebied van staken: in het land vinden per jaar gemiddeld 114 stakingsdagen per duizend werknemers plaats. Ter vergelijking: op de tweede plaats staat België met 91 stakingsdagen per duizend werknemers per jaar.

En toch heeft de actie van een vijftigtal stakers van het Parijse openbaarvervoersbedrijf RATP wenkbrauwen in Frankrijk doen fronzen. Zij blijken namelijk al vijf of zes jaar te staken, onthulde de krant Le Figaro eerder deze week. Hoewel de werknemers niet betaald worden als zij hun werk neerleggen, profiteren ze in deze jarenlange stakingsperiode wel van de zorgverzekering en sociale voorzieningen van de RATP. (Waar ze ook premies voor afdragen.)

Wie de stakers zijn en wat hun motivatie precies is, is onbekend. Het lijkt erop dat ze op een andere (niet-geregistreerde) manier geld verdienen en de RATP achter de hand willen houden mochten ze ooit willen terugkeren. Het openbaarvervoersbedrijf kan intussen vrij weinig doen: bij de RATP bestaat een zogenoemde ongelimiteerde stakingsaanzegging, wat betekent dat medewerkers zo lang ze willen kunnen staken. Hoewel het doel van de staking „het bereiken van professionele eisen” moet zijn, hoeven stakers niet te vertellen wat die eisen dan zijn.

In vakbondsland wordt verschillend gereageerd op de actie. Frédéric Ruiz van vakbond CGC zegt tegenover Le Figaro dat de RATP-medewerkers „misbruik van het recht om te staken”. Maar Arole Lamasse van vakbond Unsa-RATP nuanceert en zegt dat „als 50 van de 45.000 mensen niet werken, de dienstregeling niet verstoord raakt”.

Deze woensdag zijn de stakers van de RATP in elk geval niet alleen: er vindt een landelijke en interprofessionele stakingsdag plaats. Naast het openbaar vervoer wordt in het onderwijs en de zorg het werk neergelegd en in heel Frankrijk worden demonstraties verwacht. Tot dusver leiden de stakingen vooral tot geïrriteerde reizigers: vooral in Parijs is de dienstregeling „ernstig verstoord” door de stakingen. Maar de Fransen zijn wel wat gewend.