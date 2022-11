In Noord-Engeland proberen ze van Oekraïense rekruten ‘eersteklas soldaten’ te maken

Luid gekrijs van een baby schalt uit een speaker. Wolken dikke rook waaien over een modderig laantje met huizen die half in puin liggen, het lawaai van machinegeweren tettert over de heuvels.

Oekraïense rekruten tijgeren met hun geweer in de aanslag door de modder en over de bakstenen. Gauw trekken ze een paar gewonde soldaten aan de kant – het zijn Britse acteurs die werkelijk een arm of been missen. Intussen lopen Nederlandse en Britse militairen met hen mee om aanwijzingen te geven. Dáár moet je op richten, zo moet je lopen, dáár kun je je achter verschuilen, nu, rennen!

In het noorden van Engeland – het Britse ministerie van Defensie wil niet dat de precieze locatie bekend wordt – ondergaan Oekraïense vrijwilligers een training van vijf weken voor ze in eigen land naar de frontlijn vertrekken. In het VK komen militairen uit onder meer Canada, Nederland, Finland, Zweden en vanaf volgend jaar ook Australië Oekraïners trainen. Sinds juni hebben meer dan 7.000 Oekraïners zo’n training gevolgd, voor het einde van het jaar zouden dat er 10.000 moeten zijn.

Inhoudelijk ziet de training er nu helemaal anders uit dan toen ze dit voorjaar begonnen, vertelt de Britse brigadier Justin Stenhouse. „We hebben loopgraven aangelegd zoals ze die ook in Oekraïne hebben en we besteden meer aandacht aan hoe ze met drones moeten omgaan. We willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op wat ze straks in het echt meemaken.”

De balans tussen verdedigen en aanvallen is ook veranderd, zegt Stenhouse. In het begin leerden ze de vrijwilligers vooral verdedigende tactieken aan, nu meer een combinatie van beide omdat Oekraïne Rusland in het nauw heeft weten te drijven.

VK wilde sleutelrol

Na de Russische invasie in februari wilde het Verenigd Koninkrijk onder toenmalig premier Boris Johnson graag een voortrekkersrol spelen in de steun aan Oekraïne. Onder meer om de internationale gemeenschap te laten zien dat het VK ook zonder de Europese Unie een partij blijft om rekening mee te houden. De Verenigde Staten leveren veruit de grootste financiële steun aan Oekraïne: omgerekend 27,6 miljard euro alleen al aan militaire hulp. Maar daarna komt het VK met 3,7 miljard euro aan militaire ondersteuning. De EU heeft 2,5 miljard euro toegezegd op militair vlak.

En het VK zette de praktische hulp inderdaad veel sneller op poten dan de EU. Pas vorige maand hebben de lidstaten afgesproken dat er een militaire EU-missie komt om Oekraïners te trainen, in Polen en Duitsland. Frankrijk deed pas na lang aarzelen mee, want was bang dat zulke trainingen Rusland te veel zouden vernederen. Lidstaat Hongarije heeft aangekondigd helemaal niet mee te doen. In de tussentijd zijn in het VK de trainingen sinds afgelopen zomer volop aan de gang.

Aan beide initiatieven doen Nederlandse militairen mee en de landen proberen met elkaar overlap te voorkomen, zegt minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66), ze is op bezoek in de legerbasis in Engeland. „De EU zal zich ook op basistrainingen richten, maar verder vooral op het oefenen met specifieke wapensystemen en op ontmijning.”

Als het nieuws van deze week klopt dat Rusland zich terugtrekt uit de zuidelijke havenstad Cherson, zegt Ollongren, dan „is dat te danken aan de geweldige Oekraïense strategie, maar zeker ook aan dit soort trainingen”.

Veertien systemen

Op het militaire oefenterrein staan groepjes Oekraïners verspreid. Op het ene veldje leren ze hoe ze antitankrakketten moeten bedienen. Verderop krijgen ze een snelcursus knelverbanden aanleggen. Steeds lopen vertalers mee om de trainers te helpen bij hun uitleg. Deze vertalers zijn studenten of leraren, vaak vluchtelingen die tijdens de oorlog naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen en net als de Oekraïense soldaten uit alle hoeken van de samenleving komen.

De praktische hulp die de Oekraïners hier krijgen is van grote waarde, antwoordt Nick Reynolds van de Britse onafhankelijke defensiedenktank RUSI per mail op vragen over het effect van de trainingen. Een scholing van vijf weken is natuurlijk heel kort, maar: „Het is veel beter dan wat de nieuw gemobiliseerde Russische troepen zullen krijgen.” De Russen die naar het front worden geroepen zouden maar enkele dagen of zelfs helemaal geen training krijgen.

Reynolds ziet ook risico’s in de internationale wirwar aan militaire hulp en het diverse Oekraïense wapenarsenaal die dat als gevolg heeft. In één van zijn recente onderzoeken beschrijft hij dat het Oekraïense leger nu met veertien verschillende artilleriesystemen werkt, die allemaal anders bediend en onderhouden moeten worden. „Dat levert chaos op die moet worden opgelost.” En in de stoomcursussen leren de Oekraïners vechten, „maar ze krijgen niet de vaardigheden aangeleerd om de systemen te onderhouden en de maximale levensduur uit de dure systemen te halen”. Het beste zou zijn als de in Engeland getrainde groepen in Oekraïne bij elkaar blijven, zegt Reynolds, zodat ze hun „tactische kennis en de cohesie die ze als groep hebben ontwikkeld zoveel mogelijk kunnen vasthouden”.

Dat gebeurt niet altijd, zegt brigadier Justin Stenhouse. Maar, zegt hij, „aan moed, motivatie en vechtlust ontbreekt het de Oekraïners niet. Voeg daar een beetje training aan toe en je hebt een eersteklas soldaat”.

Vorige week kreeg Stenhouse een bericht van een commandant aan het front. Die vertelde over een groepje van tien Oekraïners dat bij een confrontatie met de Russen de tegenaanval had ingezet, terwijl de rest van hun divisie in eerste instantie dekking had gezocht. Uiteindelijk vochten ze allemaal mee en hebben ze de Russische aanval weten af te slaan. Achteraf vroeg de commandant de groep van tien waarom ze dat hadden gedurfd. „‘Zo hebben we het in Engeland geleerd’, zeiden ze. Zoiets is alles wat je hoeft te weten.”