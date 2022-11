T1NDQVIlMjMlMjNSSVRTTUElMkNFJTIzU1RPTU1FJTIzSEVJTCUyQ1JFS0VOJTIzQUNUUklDRSUyQ0FYQSUyM0QlMjNFVVdFJTIzUiUyMyUyQ0xFJTJBR1VFU1MlMkFXSE8lMjMlMkMlMjNHJTIzSElOVCUyM0ElMjNPQkklMkNTRU5BVE9SJTIzQkxPRU0lMkNBU0lOJTIzUk9FTE9GJTIzTSUyQ0dFVEFMTSUyMyUyM0VJVEpF

Horizontaal: 1. Kreeg Zelensky van Sean Penn 5. Rintje __, bondscoach 10. Past voor streek of film 12. Welzijn 13. __ maar 15. Zij doet alsof 17. Hebben nogal wat mensen aan hun fiets hangen 18. Schreef Theorie der schaakopeningen 22. Het begint met een h 24. __ Wan Kenobi, Star Wars 26. ‘Eerste vrouwelijke __ in Alabama’ 28. ‘Constantijn Huygens-prijs voor Marion __’ 30. Niet manis 31. Sidekick van Eva 32. Uitstel 33. ‘__ wordt peperduur door oorlog en vogelgriep’

Verticaal: 1. Stroomt door Rusland en Kazachstan 2. __ Moskou, voetbal3. Onheilsgodin 4. Onomwonden5. Bonnetjes 6. I __ It All Away, Dylan 7. Gott __ Dank 8. Piepklein organisme 9. Amberkleurige drank 11. Virtuoos 14. Bijbelbespreking 16. Nl. 19. Daar werden Mohammed Kudus en Kofi Annan geboren 20. Immens 21. Muiderslotbewoner 23. In staat tot Engels 25. Honingbij 26. __ mir wo die Blumen sind, Dietrich 27. __wit 29. Franse wet

Oplossing puzzel 9 november. Horizontaal: 1.GEDRAG 5. BYPASS 10. URN 11. SHELL 12. ROBUUST 15. EDO 17. EP 18. TUNIS 20. GRIL 22. SETH 25. PROOI 26. ST 28. ERA 30. ETENTJE 32. CROWN 35. BAS 36. POOKJE 37. GEACHT Verticaal: 1. GURE 2. EROP 3. DNB 4. AJUUS 5. BH 6. YEN 7. PL 8. ALERT 9. STOL 11. STIEREN 13. UTAH 14. SNIP 16. DI 19. SLOT 20. GEIN 21. WOEDE 22. SEPP 23. ER 24. TACO 26. SJAH 27. TEST 29. GOJ 31. TBC 33. RK 34. WE In het midden: ASIELWET