In dit unieke, briljante verhaal dwingt Toni Morrison de lezer voorbij kleur te kijken

Het voorwoord bij de heruitgave van Recitatief, het enige korte verhaal van Toni Morrison, de grande dame van de Amerikaanse literatuur, is van Zadie Smith, zo is al te lezen op de blauwgroene omslag. Maar dat is een understatement. Smith heeft niet zozeer een voorwoord geschreven, ze geeft bijna een wetenschappelijk onderbouwde analyse van het verhaal en de motivatie van Morrison, die regelrecht te gebruiken is voor een studie literatuur.

Recitatief biedt een hernieuwde kans om met het werk van Toni Morrison kennis te maken. In 1993 werd ze onderscheiden met de Nobelprijs voor Literatuur. Maar als ik willekeurige mensen in mijn omgeving vraag of ze Toni Morrison kennen, krijg ik nog steeds veel te vaak een ontkennend antwoord. Recitatief biedt hopelijk uitkomst. Het boek past makkelijk in je tas of een ruime broekzak. Geen dikke pil dus maar een briljant en uniek verhaal. Morrisons enige verhaal – naast haar elf romans – is adembenemend mooi en spannend.

Recitatief speelt zich begin jaren zestig af in Amerika. Twee meisjes van acht jaar delen samen in een weeshuis een grote vierpersoonskamer. Ze blijven met z’n tweeën. Niemand wil met ze spelen omdat ze geen echte weeskinderen zijn, zo blijkt uit de openingszin: ‘Mijn moeder danste de hele nacht en die van Roberta was ziek’. En: ‘In het begin mochten we elkaar helemaal niet omdat we geen echte weeskinderen waren met beeldschone dode ouders in de hemel’. Het meesterlijk eenvoudige taalgebruik van Morrison zorgt ervoor dat de meisjes Twyla en Roberta meteen tot leven komen.

Morrison trekt me het verhaal in en beurtelings verplaats ik me in het ene en dan weer in het andere personage. Voor beide meisjes voel ik al snel genegenheid. Twyla en Roberta snappen dat je elkaar niet al te veel vragen moet stellen, bijvoorbeeld waarom je moeder niet voor je kan zorgen. Ze worden bondgenoten vanwege hun moeders, en meer. ‘Wij waren de enigen die waren afgedankt en de enigen met drie onvoldoendes, waaronder eentje voor gymnastiek’.

Naaldhak

Wat direct onder mijn huid kroop is dat het ene meisje wit is en het andere meisje zwart. Wat er eigenlijk niet toedoet – of niet toe zou moeten doen. Maar of Twyla – de vertelster – wit of zwart is of Roberta, dat blijft raden. Of beter gezegd: dat valt niet te raden. Morrison vermijdt elke verhelderende verwijzing of duiding. Zo het kan niet anders of je wordt als lezer geconfronteerd met je eigen beelden en vooroordelen, want wat is typisch wit of zwart?

Ik hield een dikke keel over van het lezen van Recitatief, omdat Morrison zoveel herkenning biedt. Ze confronteert lezers met het tragische gegeven dat het onmogelijk lijkt om als mens boven de kleur van huid en vooroordelen uit te stijgen.

Zelf worstelde ik in mijn leven voortdurend met duiding. Nooit sprak ik over mijn witte moeder of zwarte vader. Mijzelf omschreef ik als eenmetertachtig met groene ogen en een afrokapsel. Over de kleur van mijn huid had ik het eenvoudigweg niet.

Het blijft bloedirritant dat anderen dit wel bezighoudt. Ik kan tot op de dag van vandaag overvallen worden door een opmerking waaruit blijkt dat die ander mij in de eerste plaats ziet als een persoon van kleur. Wie ik ‘van binnen’ ben is secundair.

In mijn eigen autobiografische roman Dubbelbloed beschrijf ik een scène waarin ik ongeveer de leeftijd heb van Twyla en Roberta. De pijn is scherp en snijdend als mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar naaldhak in mijn rug plant. ‘Je moet niet denken dat je beter bent omdat je wit bent.’ Ik ben tien jaar en begrijp er niets van. Ze heeft haar punt gemaakt en het doet zeer.

In Recitatief realiseert Twyla zich jaren later over Maggie dat in ieder van ons een ‘mens van binnen’ zit. Maggie is een personage dat terloops verschijnt en een grote impact op de geschiedenis zal blijken te hebben. Roberta en Twyla helpen de stomme Maggie – ‘de keukenhulp met benen als twee maansikkels’ – niet, als ze voor hun ogen struikelt. Het genot dat iemand nóg lager in de rangorde staat en het machtsgevoel dat dat teweegbracht bij de twee jonge kinderen raakt me. Wreed en tegelijk voorstelbaar. Twyla blikt hier later in het verhaal op terug: ‘Zelfs nu nog schaam ik me bij de gedachte dat er toch een mens van binnen zat, iemand die hoorde dat we haar uitscholden maar die ons niet kon verraden’.

Ik wil niet te veel weggeven, maar de ogenschijnlijke bijrol van Maggie eindigt in een cliffhanger die ik maar moeilijk van me af kon schudden.

Verhaal van deze tijd

Roberta en Twyla ontmoeten elkaar in de loop der jaren nog een paar keer. De eerste keer loopt uit op een teleurstelling voor één van de twee. De keer daarop staan ze letterlijk lijnrecht tegenover elkaar in een demonstratie, de laatste keer zijn ze als zusters en halen giechelend herinneringen op. Maar of ze weer bondgenoten worden?

Toni Morrison heeft Recitatief geschreven in 1983, maar haar verhaal is helemaal van deze tijd. De mens van binnen is hét uitgangspunt om met elkaar te kunnen verbinden. Dat is precies wat Twyla en Roberta ons laten zien.

Uit haar bevlogen verhandeling voorafgaand aan Recitatief blijkt hoezeer Zadie Smith Toni Morrison bewondert. Maar een voorwoord met meer pagina’s – met de nodige uitgebreide voetnoten– dan het verhaal zelf, schiet wat mij betreft zijn doel voorbij. Liever had ik Smiths analyse als nawoord gelezen. Of als gebonden naslagwerk.

Mijn tip: lees eerst Recitatief zelf. Waarschijnlijk wilt u het net als ik direct opnieuw lezen. En daarna, als u van de leeservaring een beetje bijgekomen bent, kunt u altijd nog het voorwoord lezen.

Toni Morrison: Recitatief. Een verhaal. Vert. Nicolette Hoekmeijer. De Bezige Bij, 102 blz. € 19,99