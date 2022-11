‘Ik besloot voor winterpeen te gaan’

De traybake: je slingert alles wat je wilt eten op een bakplaat, schuift hem in de oven en een half uur tot een uur later is je eten klaar. Dat is precies wat ik nodig heb als ik na een lange werkdag weer geconfronteerd wordt met de vraag: „Wat eten we vandaag (en het liefst ook morgen)?” Omdat Halloween de afgelopen dagen al een zware wissel op de pompoenpopulatie had getrokken, besloot ik voor mijn variant van het gerecht voor winterpeen te gaan. Dat paste ook goed bij de bleekselderij die ik nog in de koelkast had liggen. Een restje beenham dat nodig verwerkt moest worden was de tweede aanpassing aan het recept. De ham verdeelde ik samen met de blauwschimmelkaas over de bakplaat. Het resultaat mocht er zijn. Het smaakte voortreffelijk en de rucola pesto erbij is een eyeopener, echt comfort food. Elke hap had een andere mix van zachte smaken, zoet, pittige pepertjes en umami van de kaas. We dronken er een glas rode Fleurie uit de Beaujolais bij. Mijn map is weer een recept rijker.

