Hoogste bedrag ooit voor veiling van privé-collectie Paul Allen

Op een recordopbrengst werd gerekend. Maar dat de kunstcollectie van de vier jaar geleden overleden Microsoft-oprichter Paul G. Allen zoveel geld zou opbrengen, wekt alom verbazing. De eerste van twee veilingen bij Christie’s in New York, met slechts zestig kunstwerken, bracht woensdagavond omgerekend ruim 1,5 miljard dollar op (ook ruim 1,5 miljard euro).

Daarmee is het pas zes maanden oude record van 922 miljoen dollar voor de verzameling van Harry en Linda Macklowe, een hoogbejaard Amerikaans echtpaar dat ruziede over de boedelverdeling en op last van de rechter de kunst moest verkopen, verbrijzeld. Donderdagavond veilt Christie’s nog eens 95 kunstwerken met een verwachte opbrengst tussen de 58 en 87 miljoen dollar.

Seurat van 149 miljoen

Topstuk van de eerste veiling was een klein pointillistische schilderij van de Franse kunstenaar Georges Seurat uit 1888 dat voor 149 miljoen dollar een nieuwe eigenaar vond. Ook doeken van Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Gustav Klimt brachten meer dan 100 miljoen op. Bijna alle ingebrachte werken brachten aanzienlijk meer op dan verwacht.

Christie’s had de erven Allen vooraf een bepaalde minimum-opbrengst voor de collectie gegarandeerd. Het financiële risico van die toezegging had het veilinghuis afgedekt door aankoopafspraken met klanten te maken als kunstwerken de richtprijzen niet zouden halen. Gezien de hoge opbrengsten delen die klanten nu mee in het succes.

Met een geschat vermogen van ruim 20 miljard dollar stond Paul Allen te boek als een van de rijkste mensen ter wereld. Samen met zijn schoolkameraad Bill Gates richtte hij in 1975 Microsoft op, dat zou uitgroeien tot het belangrijkste techbedrijf ter wereld.

Kluizenaar

Allen, die op 65-jarige leeftijd aan kanker overleed, is soms afgeschilderd als een kluizenaar. Hij was ongetrouwd en kinderloos, hield van de muziek van Jimi Hendrix en was eigenaar van twee sportteams. Begin jaren negentig, toen de kunstmarkt in een diep dal zat, begon hij met verzamelen. Hij kocht veel landschappen, veel grote namen ook, maar een duidelijk herkenbare voorkeur spreekt niet uit zijn verzameling, die een periode van ruim 500 jaar bestrijkt, van de Italiaanse renaissancekunstenaar Sandro Botticelli tot de Britse, nog levende schilder David Hockney.

Madonna of the Magnificat van renaissanceschilder Sandro Botticelli. Foto EPA/Sarah Yenesel

De veiling trok enorme belangstelling. Op de kijkdagen kwamen 20.000 bezoekers af en bij de veiling waren de grootste kunsthandelaren en vele prominente verzamelaars zelf aanwezig. Aziaten kochten een kwart van de kunstwerken, meldt The New York Times. De krant sprak met handelaar Dominique Lévy. Volgens hem zegt de hoge opbrengst van deze veiling niet zoveel over de kunstmarkt in het algemeen, maar wel over „de honger naar uitzonderlijke zeldzame werken”.

Allen, die bij leven al meer dan 2,6 miljard dollar aan filantropische doelen doneerde, heeft bepaald dat de opbrengst van zijn kunstverzameling bestemd is voor goede doelen. Zijn zuster Jody benoemde hij tot de executeur van zijn nalatenschap.

