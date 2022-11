Gingen patiënten onder behandeling bij deze oncoloog eerder dood?

Jeroen Geertsen verloor zijn vader aan kanker. Niet twee jaar na de diagnose zoals gehoopt, maar al na twee maanden. Artsen maken vrijwel nooit een concrete inschatting over hoe lang een patiënt nog te leven heeft, dat weet Geertsen ook, maar de oncoloog-internist van het Nijmeegse Radboudumc was volgens hem vrij optimistisch geweest: de volgende verjaardag, zijn 69ste, zou zijn vader nog wel halen. Die daarna misschien ook.

Donderdag zit Jeroen Geertsen met voorovergebogen hoofd op de tribune van de zittingszaal in Zwolle waar de zaak voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheid tegen de oncoloog dient. Er zijn twaalf tuchtklachten ingediend – elf door nabestaanden, één door een patiënt. Op donderdag, de eerste zittingsdag, worden getuigen gehoord en mag de oncoloog zich verweren. Vrijdag wordt de zaak inhoudelijk afgerond.

Een groot deel van de klagers zit op de tribune. Bijna allemaal hebben ze de afgelopen jaren een naaste verloren aan kanker. Sneller of inhumaner dan nodig, vrezen zij. Vanwege het hoge aantal klachten is het een unieke zaak” in Nederland, zegt Bram Jansen, advocaat van de klagers.

De oncoloog zou onder meer pijnklachten van patiënten niet serieus hebben genomen, te hoge doses chemo hebben voorgeschreven en andere verkeerde keuzes hebben gemaakt. Second opinions zou ze hebben afgeraden. Tijdens de zitting wordt besproken dat de oncoloog tienduizenden berichten uit het interne mailsysteem niet had gelezen – terwijl daar belangrijke uitslagen tussen zitten. Er waren op een zeker moment 74 ongelezen mails van patiënten. Over de mailachterstand zegt de oncoloog dat ze last had van de werkdruk vanwege onder meer een scheiding en een burn-out.

In 42 van 300 onderzochte patiëntendossiers waren ernstige fouten te vinden

Heel verward

Eén van de nabestaanden zegt dat haar man tijdens de behandeling voor kanker nekpijn had die zo ernstig was dat het wel „weeën” leken, maar dat de oncoloog dat niet serieus nam. Volgens de medisch adviseurs die de zaak bestudeerden, had er een CT-scan gedaan moeten worden. In plaats daarvan werd de man doorverwezen naar een fysiotherapeut, die dat opmerkelijk vond.

Een andere vrouw vertelt dat haar moeder, die darmkanker had, in de loop van de behandeling heel verward werd, waardoor ze vermoedde dat er een tumor in haar hersenen zat. Die opmerking werd volgens haar door de specialist gebagatelliseerd, later bleek het te kloppen – het was zelfs al zichtbaar op een oudere scan. „Ze luisterde gewoon niet.”

In 2018 deed het Radboudumc al een eerste poging om de arbeidsovereenkomst met de specialist, die sinds 2012 in het ziekenhuis werkte, te beëindigen. De reden was dat zij een tijd niet geregistreerd bleek als internist-oncoloog – tijdens de zitting zegt ze dat ze dacht dat het niet nodig was, onder meer omdat ze wel de juiste ervaring op had gedaan. Daarnaast had Radboudumc meerdere klachten over haar ontvangen, van een huisarts – die zei dat ze „confabuleerde” en „disfunctioneerde” – en van patiënten.

Het Radboudumc procedeerde, eerst in de rechtbank Gelderland, en daarna bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad. In die zaken is geoordeeld dat het disfunctioneren niet voldoende vaststond. Volgens advocaat Jansen was die uitspraak vooral gebaseerd op de administratie van het ziekenhuis, er zouden nooit functioneringsgesprekken zijn gevoerd. Omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de invulling van het werk, ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in augustus dit jaar. Radboudumc moest een vergoeding van ruim vier ton betalen.

In de zittingszaal in Zwolle gaat het ook even over de rol van het Radboudumc. Het afdelingshoofd legt uit dat er sinds deze zaak anders gewerkt wordt: collega’s controleren elkaar consequenter.

Calamiteiten

In september 2019 startte het ziekenhuis in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek naar 300 patiëntendossiers van de oncoloog. In ruim de helft daarvan was de zorg goed, in 83 gevallen kon die beter, in 42 dossiers werden ernstige fouten op „medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak” geconstateerd, en in 3 dossiers leidde gebrekkige zorg tot een calamiteit, of de kans daarop.

De oncoloog erkent op de zitting niet dat zij fout heeft gehandeld, ze verdedigt haar keuzes. „Medische oncologie is geen exacte wetenschap helaas”, zegt haar advocaat Danielle Zwartjens.

Meerdere klagers zeggen dat ze verrast waren door het snelle overlijden van hun naaste. Een van hen zegt dat de specialist haar man een kans van 30 tot 40 procent op overleven voorspiegelde. In werkelijkheid was de behandeling palliatief – zorg voor iemand die niet meer te genezen is.

Soms is haar uitleg misschien verkeerd begrepen, zegt de oncoloog. Die 30 tot 40 procent ging over de kans dat de behandeling überhaupt zou aanslaan, zegt ze. Ze erkent dat de informatie soms ingewikkeld is voor de patiënten en naasten. „Je werkt sluipenderwijs richting het einde van het leven, dat we allemaal zo graag willen voorkomen”, zegt de specialist.

Veel klagers zijn er verbolgen over dat de oncoloog na het overlijden van hun naaste nooit contact heeft opgenomen – pas jaren later toen bleek dat er tuchtklachten waren ingediend. „Ze zit er vandaag nonchalant bij”, zegt Jeroen Geertsen in de pauze. „Ze toont geen empathie.”

De uitspraak is op 13 januari. Het tuchtcollege kan de specialist verbieden haar beroep uit te oefenen, en in sommige gevallen een boete opleggen. „Mijn cliënten willen vooral dat ze nooit meer als oncoloog mag werken”, zegt advocaat Jansen.